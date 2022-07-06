Столб дыма видели за несколько километров! Как рашисты терроризируют Николаев и область ракетными ударами

В Николаевской области русские войска продолжают обстреливать общины на линии фронта.

Вчера подразделения противовоздушной обороны сбили шесть вражеских ракет. Две ракеты атаковали Николаев. Полностью уничтожены районный дом культуры и военный объект.

Также повреждены соседние жилые дома — взрывы были такой силы, что в помещениях выбило оконные стекла и двери.

Спасатели уже обследовали места взрывов. Коммунальщики сразу взялись убирать стекло со дворов и лестниц, а жители — закрывать стекла фанерой и пленкой.

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После обстрелов на военном объекте произошел пожар. Столб черного дыма люди видели за несколько километров. По данным спасателей, разрушено 1000 кв. м крыши. К счастью, обошлось без жертв.

В последние дни оккупанты обстреливают Николаев не ствольной артиллерией или реактивными системами залпового огня, а прицельно ракетами разных типов: от противокорабельных до баллистических.

По информации главы военной администрации Виталия Кима, некоторые села враг разрушил на 70-90%.

В области повреждено 4000 жилых домов и немало детских садов, школ и больниц.

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