Стовп диму бачили за кілька кілометрів! Як рашисти тероризують Миколаїв та область ракетними ударами

У Миколаївській області російські війська продовжують обстрілювати громади на лінії фронту.

Учора підрозділи протиповітряної оборони збили шість ворожих ракет. Дві ракети атакували Миколаїв. Повністю знищено районний будинок культури та військовий об’єкт.

Також пошкоджені сусідні житлові будинки — вибухи були такої сили, що в приміщеннях вибило шибки та двері.

Рятувальники вже обстежили місця вибухів. Комунальники одразу взялись прибирати скло з дворів та сходів, а мешканці — закривати шибки фанерою та плівкою.

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Після обстрілів на військовому об’єкті сталася пожежа. Стовп чорного диму люди бачили за кілька кілометрів. За даними рятувальників, зруйновано 1000 кв. м даху. На щастя, обійшлося без жертв.

Останніми днями окупанти обстрілюють Миколаїв не ствольною артилерією чи реактивними системами залпового вогню, а прицільно ракетами різних типів: від протикорабельних до балістичних.

За інформацією голови військової адміністрації Віталія Кіма, деякі села ворог зруйнував на 70-90%.

В області пошкоджено 4000 житлових будинків та чимало дитячих садків, шкіл та лікарень.

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