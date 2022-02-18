Новые платежки за газ для украинцев: объясняем, что изменится с 1 мая

С 1 мая Украина переходит на европейскую систему учета потребленного газа. Традиционные кубометры в платежках заменят киловатт-часами.

Следовательно, украинцы будут платить не за объем сжигаемого газа, а за полученные единицы энергии.

Такие изменения предусматривает законопроект № 2553, который Верховная Рада приняла в ноябре 2021 года.

Как сообщили в Министерстве энергетики, устанавливать новые счетчики не нужно — переводить объем газа в киловатты энергии будут операторы газораспределительных сетей.

Для чего все эти изменения и как будет работать система, рассказываем ниже.

Зачем нам переходить на европейский энергоучет

Переход потребителей на энергетические единицы — одно из обязательств Украины в рамках ассоциации с ЕС.

Необходимость этих нововведений объясняют возможностью украинцев более справедливо платить за голубое топливо: за количество потребленной энергии, а не объем потребленного газа.

Ведь его калорийность — то есть количество энергии, выделяемой при сгорании одного и того же объема топлива, отличается даже в пределах региона.

Поэтому цель закона — сделать так, чтобы жители регионов, где калорийность газа низкая, платили меньше.

Как рассказал начальник управления метрологии и газоизмерения Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Николай Болховитин, суммы в платежках некоторых украинцев в результате этих изменений могут даже уменьшиться.

Однако только в том случае, если тарифы останутся неизменными (хотя рассчитывать на это не стоит).

Доходящий до потребителя газ — это результат смешивания газа из разных источников. Поэтому его теплота сгорания меняется в зависимости от региона, газопровода, сезона и даже суток, — объясняет Николай Болховитин.

Он убежден, что благодаря новой системе учета газа потребители из регионов, у которых меньшая калорийность, будут платить меньше тех же объемов потребляемого топлива.

Учитывая данные ОГТСУ по качеству газа в январе этого года, речь может идти о жителях Полтавской и Львовской областей, потому что в этих регионах он менее калорийный и теплоемкий.

Ежемесячно эту информацию обновляют, поэтому список областей может измениться. Так, по итогам декабря 2021 в этот список входила и Кировоградская область.

Как будет работать система

Расчет будет производиться с помощью стандартных счетчиков, считающих объем в кубометрах.

После этого путем умножения объема использованного газа на теплоту сгорания происходит расчет окончательного показателя — объема газа в единицах энергии.

Информацию о том, какой калорийности газ поступал по определенному маршруту в этом месяце, можно будет увидеть в платежке.

Также соответствующие расчеты будут доступны в личном кабинете потребителя на сайте его облгаза.

В Украине приборы для определения калорийности газа есть у Укртрансгаза. Они установлены на газопроводах большого, среднего и низкого давления.

В то же время в странах Европы подсчетами занимаются независимые компании (так называемые дата-хабы). Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в комментарии изданию Фокус.

Но добавил, что с переходом на европейский энергоучет газа в Украине возникает резонный вопрос: кто будет контролировать этот перерасчет?

Кроме того, нет никаких гарантий, что квитанции за газ с мая действительно уменьшатся или хотя бы останутся на том же уровне.

Поскольку нынешние тарифы за голубое топливо около 8 грн/куб. м зафиксированы только до конца апреля.

А уже в мае начнут действовать новые расценки, которые могут быть значительно выше нынешних.

Напомним, ранее мы рассказывали, как не платить за газ в четыре раза больше и что такое поставщик “последней надежды” (ППН).

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