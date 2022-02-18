Нові платіжки за газ для українців. Пояснюємо, що зміниться з 1 травня

З 1 травня Україна переходить на європейську систему обліку спожитого газу. Традиційні кубометри у платіжках замінять кіловат-годинами.

Відтак українці платитимуть не за обсяг спаленого газу, а за отримані одиниці енергії.

Такі зміни передбачає законопроект № 2553, який Верховна Рада схвалила у листопаді 2021 року.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, встановлювати нові лічильники не потрібно — переводити обсяг газу в кіловати енергії будуть оператори газорозподільних мереж.

Для чого всі ці зміни та як працюватиме система, розповідаємо нижче.

Читати на тему Як самостійно змінити постачальника газу — покрокова інструкція Розповідаємо як легко та самостійно змінити постачальника газу в Україні.

Для чого нам переходити на європейський енергооблік

Перехід споживачів на енергетичні одиниці — одне із зобов’язань України у межах асоціації з ЄС.

Необхідність цих нововведень пояснюють можливістю українців більш справедливо сплачувати за блакитне паливо: за кількість спожитої енергії, а не за обсяг спожитого газу.

Адже його калорійність — тобто кількість енергії, яку виділяє при згорянні той самий обсяг палива, відрізняється навіть у межах регіону.

Тож мета закону — зробити так, щоб жителі регіонів, де калорійність газу низька, платили менше.

Як розповів начальник управління метрології та газовимірювання Оператора ГТС України (ОГТСУ) Микола Болховітін, суми у платіжках деяких українців у результаті цих змін можуть навіть зменшитися.

Проте лише у тому разі, якщо тарифи залишаться незмінними (хоча розраховувати на це не варто).

Газ, що доходить до споживача, — це результат змішування газу з різних джерел. Тому його теплота згоряння змінюється залежно від регіону, газопроводу, сезону і навіть доби, — пояснює Микола Болховітін.

Він переконаний, що завдяки новій системі обліку газу споживачі з регіонів, в яких менша калорійність, платитимуть менше за тих же обсягів палива, які споживаються.

З огляду на дані ОГТСУ щодо якості газу в січні цього року, може йтися про мешканців Полтавської та Львівської областей, бо у цих регіонах він менш калорійний та теплоємніший.

Щомісяця цю інформацію оновлюють, тому перелік областей може змінюватися. Так, за підсумками грудня 2021, до цього списку входила і Кіровоградська область.

Як працюватиме система

Розрахунок буде здійснюватися за допомогою стандартних лічильників, які рахують обсяг у кубометрах.

Після цього шляхом множення обсягу використаного газу на теплоту згоряння відбувається розрахунок остаточного показника — обсягу газу в одиницях енергії.

Інформацію про те, газ якої калорійності надходив за певним маршрутом цього місяця, можна буде побачити у готовій платіжці.

Також відповідні розрахунки будуть доступні в особистому кабінеті споживача на сайті його облгазу.

В Україні прилади для визначення калорійності газу є в Укртрансгазу. Вони встановлені на газопроводах великого, середнього та низького тиску.

Водночас у країнах Європи підрахунками займаються незалежні компанії. Про це повідомив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський у коментарі виданню Фокус.

Та додав, що з переходом на європейський енергооблік газу в Україні виникає резонне питання: хто контролюватиме цей перерахунок?

Крім того, немає жодних гарантій, що квитанції за газ із травня справді зменшаться або хоча б залишаться на тому самому рівні.

Оскільки нинішні тарифи за блакитне паливо близько 8 грн/куб. м зафіксовані тільки до кінця квітня.

А вже у травні почнуть діяти нові розцінки, що можуть бути значно вищими за теперішні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не платити за газ у чотири рази більше та що таке постачальник “останньої надії” (ПОН).

Переходь за посиланням і дізнавайся, що робити, якщо твій постачальник газу збанкрутував і тебе перевели на ПОН.