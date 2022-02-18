Україна

Нові платіжки за газ для українців. Пояснюємо, що зміниться з 1 травня

Ніна Гербич, редакторка сайту 18 Лютого 2022, 11:00
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