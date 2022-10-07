Новый глава НБУ: что известно об Андрее Пышном

Недавно Глава Нацбанка Кирилл Шевченко подал президенту заявление об отставке из-за состояния здоровья. Вчера, 6 октября, Комитет Верховной Рады поддержал инициативу назначить на должность нового главу НБУ Андрея Пышного — бывшего главу Ощадбанка. Известно, что должность в Ощадбанке он занимал с 2014 по 2020 год.

Об этом сообщил глава комитета Данило Гетманцев.

Такое решение поддержали 290 народных депутатов ВР. По словам Ярослава Железняка, сейчас Пышный считает приоритетом начало работы над программой с МВФ. Также новый глава НБУ поддерживает сохранение ставки 25%.

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Сам Андрей Пышный присутствовал на заседании комитета, а также был представлен на заседании фракции Слуга Народа, — сообщила представитель Юлия Палийчук.

Что известно о новом главе НБУ Андрее Пышном

У Андрея Пышного 16 лет банковского стажа, и львиную долю из которого — проработал в Ощадбанке. Именно под его управлением Ощадбанк как финучреждение вышло на государственный уровень, к тому же выиграл иск против российского Ощадбанка.

Ранее Андрей Пышный активно сотрудничал с Арсением Яценюком, был его соратником при разработке Фронту змін. В 2012 году даже был лидером Группы Яценюка.

С началом полномасштабной войны Пышный был одним из активных разработчиков экономических санкций против России и тесно сотрудничал с Офисом Президента и Андреем Ермаком.

В своем обращении в Раду во время ее заседания Андрей Пышный подчеркнул, что не будет прогнозировать курс доллара. Вместе с тем, он проанализировал текущие экономические реалии и предположил, что колебания на рынке вызваны психологическими элементами.

Также известно, что новый глава Нацбанка готов в дальнейшем работать с МВФ для покрытия дефицита бюджета, на которое нужно более 30 миллиардов долларов, а также планирует разобраться с продажей облигаций НБУ.

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