Новий очільник НБУ: що відомо про Андрія Пишного

Нещодавно Голова Нацбанку Кирило Шевченко подав президенту заяву про відставку через стан здоров’я. Сьогодні, 7 жовтня, Комітет Верховної Ради підтримав ініціативу призначити на посаду нового очільника НБУ Андрія Пишного — колишнього голову Ощадбанку. Відомо, що посаду в Ощадбанку він обіймав з 2014 до 2020 року.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Таке рішення підтримало 290 народних депутатів ВР. За словами Ярослава Железняка, зараз Пишний вважає пріоритетом початок роботи над програмою з МВФ. Також новий очільник НБУ підтримує збереження ставки 25%.

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Сам Андрій Пишний був присутнім на засіданні комітету, а також був представлений на засіданні фракції Слуга Народу, — повідомила речниця Юлія Палійчук.

Що відомо про нового голову НБУ Андрія Пишного

Андрій Пишний має 16 років банківського стажу, і левову частку з якого — пропрацював в Ощадбанку. Саме під його управлінням Ощадбанк як фінустанова вийшла на державний рівень, до того ж виграв позов проти російського Сбербанку.

Раніше Андрій Пишний активно співпрацював з Арсенієм Яценюком, був його соратником при розробці Фронту змін. У 2012 навіть був лідером Групи Яценюка.

З початком повномасштабної війни Пишний був одним з активних розробників економічних санкцій проти Росії та тісно співпрацював з Офісом Президента та Андрієм Єрмаком.

У своєму зверненні до Ради під час її засідання Андрій Пишний підкреслив, що не буде прогнозувати курс долара. Разом з тим він проаналізував поточні економічні реалії та припустив, що коливання на ринку викликані психологічними елементами.

Також відомо, що новий очільник Нацбанку готовий надалі працювати з МВФ для покриття дефіциту бюджету, на яке потрібно понад $30 мільярдів, а також планує розібратися з продажем облігацій НБУ.

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