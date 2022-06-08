Люди оббегали соседей, чтобы проверить, живы ли они. Рассказываем о взрывах в Николаевской и Харьковской областях

Враг продолжает обстреливать Украину и целить по мирному населению. Больше всего от взрывов в последнее время страдают Николаевская и Харьковская области.

Взрывы в Николаевской области

Два человека погибли в результате обстрела города Баштанка в Николаевской области. Разрушены здание районного совета, стадион, детская спортивная школа и амбулатория. Повреждены десять частных и многоквартирных домов.

Взрывы были очень мощными, но воздушной тревоги не было. Город обстреляли из пушек большого калибра.

После взрывов люди боялись спускаться в подвал, ведь дом может рухнуть и из-под руин не удастся выбраться. Некоторые прятались, как советуют, в коридоре, но не помогло. Один мальчик получил ранение осколками стекла. Сразу после обстрела люди оббегали соседей, чтобы узнать, все ли живы.

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— Позавчера были разрушены склады одного из крупнейших терминалов Украины. Тушили пожар очень долго. Постоянные обстрелы, разрушения объектов инфраструктуры и гражданских объектов. Сейчас опаснее, чем было две недели назад, — говорит начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Во время последнего ракетного удара ранены три человека, повреждены десять жилых домов, без электричества остались три села. На одной из обстрелянных улиц погибли два человека.

Жители Николаева также сообщали о взрывах ночью, однако официальной информации по городу пока нет. Николаев и область враги сейчас обстреливают каждый день. Уже повреждено около 4000 гражданских объектов.

Взрывы в Харьковской области

Ночью, 8 июня, россияне попали в супермаркет в Харькове. Жители соседних домов говорят, что услышали несколько мощных взрывов около полуночи. А за прошедшие сутки в Харькове и области четыре человека погибли, еще 11 получили ранения.

Накануне около четырех часов российские солдаты открыли огонь по Алексеевке — это жилой район на окраине Харькова. Жертвой оккупантов стал 56-летний охранник одного из предприятий.

В результате обстрелов Алексеевки три человека получили ранения. Повреждены с десяток домов и два админздания, сообщили в областной прокуратуре.

А до этого оккупанты целили по Киевскому району Харькова, загорелся жилой дом. Спасатели обнаружили под завалами живого человека. Российская армия бьет и по селам, под огнем Слатино, Коробочкино, а в Черкасской Лозовой от обстрелов погибли двое гражданских мужчин в возрасте 54 и 47 лет.

Между тем из Мелитополя начали убегать оккупанты. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Запорожской области.