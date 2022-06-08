Люди оббігали сусідів, щоб перевірити, чи живі. Розповідаємо про вибухи в Миколаївській та Харківській областях

Ворог продовжує обстрілювати Україну та цілити по мирному населенню. Чи не найбільше від вибухів останнім часом страждають Миколаївська та Харківська області.

Вибухи у Миколаївській області

Двоє людей загинули внаслідок обстрілу міста Баштанка на Миколаївщині. Руйнації зазнали будинок районної ради, стадіон, дитяча спортивна школа та амбулаторія. Пошкоджені десять приватних і багатоквартирних будинків.

Вибухи були дуже потужними, проте повітряної тривоги не було. Місто обстріляли з гармат великого калібру.

Після вибухів люди боялися спускатись у підвал, адже будинок може завалитись і з-під руїн не вдасться вибратися. Дехто ховався, як радять, у коридорі, але не допомогло. Один хлопчик дістав поранення уламками скла. Одразу після обстрілу люди оббігали сусідів, щоб дізнатись, чи всі живі.

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— Позавчора було зруйновано склади одного з найбільших терміналів України. Гасили пожежу дуже довго. Постійні обстріли, постійні руйнування об’єктів інфраструктури та цивільних об’єктів. Зараз небезпечніше, ніж було два тижні тому, — каже начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Під час останнього ракетного удару поранені троє людей, пошкоджено десять житлових будинків, без електрики залишились три села.

На одній з обстріляних вулиць загинули двоє людей. Жителі Миколаєва також повідомляли про вибухи вночі, проте офіційної інформації по місту наразі немає. Миколаїв і область ворог нині обстрілює щодня. Уже пошкоджено майже 4000 цивільних об’єктів.

Вибухи в Харківській області

Вночі, 8 червня, росіяни поцілили в супермаркет у Харкові. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що почули кілька потужних вибухів приблизно опівночі. А минулої доби у Харкові та області чотири людини загинули, ще 11 зазнали поранень.

Напередодні близько четвертої години російські солдати відкрили вогонь по Олексіївці — це житловий район на околиці Харкова. Жертвою окупантів став 56-річний охоронець одного з підприємств.

Внаслідок обстрілів Олексіївки троє людей зазнали поранень. Пошкоджено з десяток будинків та дві адмінбудівлі, повідомили в обласній прокуратурі.

А до цього окупанти цілили по Київському району Харкова, загорівся житловий будинок. Рятувальники знайшли під завалами живу людину. Російська армія б’є і по селах, під вогнем Слатине, Коробочкине, а у Черкаській Лозовій від обстрілів загинуло двоє цивільних чоловіків віком 54 та 47 років.

Тим часом з Мелітополя почали тікати окупанти. Раніше ми розповідали, яка ситуація на Запоріжжі.