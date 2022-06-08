Люди оббігали сусідів, щоб перевірити, чи живі. Розповідаємо про вибухи в Миколаївській та Харківській областях

Ворог продовжує обстрілювати Україну та цілити по мирному населенню. Чи не найбільше від вибухів останнім часом страждають Миколаївська та Харківська області.
Двоє людей загинули внаслідок обстрілу міста Баштанка на Миколаївщині. Руйнації зазнали будинок районної ради, стадіон, дитяча спортивна школа та амбулаторія. Пошкоджені десять приватних і багатоквартирних будинків.
Вибухи були дуже потужними, проте повітряної тривоги не було. Місто обстріляли з гармат великого калібру.
Вибухи були дуже потужними, проте повітряної тривоги не було. Місто обстріляли з гармат великого калібру.
Після вибухів люди боялися спускатись у підвал, адже будинок може завалитись і з-під руїн не вдасться вибратися. Дехто ховався, як радять, у коридорі, але не допомогло. Один хлопчик дістав поранення уламками скла. Одразу після обстрілу люди оббігали сусідів, щоб дізнатись, чи всі живі.
— Позавчора було зруйновано склади одного з найбільших терміналів України. Гасили пожежу дуже довго. Постійні обстріли, постійні руйнування об’єктів інфраструктури та цивільних об’єктів. Зараз небезпечніше, ніж було два тижні тому, — каже начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Під час останнього ракетного удару поранені троє людей, пошкоджено десять житлових будинків, без електрики залишились три села.
Під час останнього ракетного удару поранені троє людей, пошкоджено десять житлових будинків, без електрики залишились три села.
На одній з обстріляних вулиць загинули двоє людей. Жителі Миколаєва також повідомляли про вибухи вночі, проте офіційної інформації по місту наразі немає. Миколаїв і область ворог нині обстрілює щодня. Уже пошкоджено майже 4000 цивільних об’єктів.
Вночі, 8 червня, росіяни поцілили в супермаркет у Харкові. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що почули кілька потужних вибухів приблизно опівночі. А минулої доби у Харкові та області чотири людини загинули, ще 11 зазнали поранень.
Напередодні близько четвертої години російські солдати відкрили вогонь по Олексіївці — це житловий район на околиці Харкова. Жертвою окупантів став 56-річний охоронець одного з підприємств.
Внаслідок обстрілів Олексіївки троє людей зазнали поранень. Пошкоджено з десяток будинків та дві адмінбудівлі, повідомили в обласній прокуратурі.
Внаслідок обстрілів Олексіївки троє людей зазнали поранень. Пошкоджено з десяток будинків та дві адмінбудівлі, повідомили в обласній прокуратурі.
А до цього окупанти цілили по Київському району Харкова, загорівся житловий будинок. Рятувальники знайшли під завалами живу людину. Російська армія б’є і по селах, під вогнем Слатине, Коробочкине, а у Черкаській Лозовій від обстрілів загинуло двоє цивільних чоловіків віком 54 та 47 років.
Тим часом з Мелітополя почали тікати окупанти. Раніше ми розповідали, яка ситуація на Запоріжжі.