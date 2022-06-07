Західні ворота Донбасу: як живе прифронтовий Покровськ та що пропонує для біженців

Місто Покровськ на Донеччині завжди називали західними воротами Донбасу. Містечко розташоване на межі з Дніпропетровщиною.

З початком війни — не просто ворота, а дорога життя для тих, хто втікає з охоплених вогнем населених пунктів області.

Своєрідний евакуаційний хаб за день приймає сотні біженців з гарячих напрямків фронту та гуманітарні вантажі. Тут все ще працює пологовий будинок, який приймає майбутніх мам з області.

Різні міста України надали Покровську саджанці троянд, на знак вдячності за прихисток для біженців.

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Нагадаємо, що раніше ми також розповідали про історію нескореного Маріуполя та його спротиву.