Західні ворота Донбасу: як живе прифронтовий Покровськ та що пропонує для біженців

Місто Покровськ на Донеччині завжди називали західними воротами Донбасу. Містечко розташоване на межі з Дніпропетровщиною.
З початком війни — не просто ворота, а дорога життя для тих, хто втікає з охоплених вогнем населених пунктів області.
З початком війни — не просто ворота, а дорога життя для тих, хто втікає з охоплених вогнем населених пунктів області.
Своєрідний евакуаційний хаб за день приймає сотні біженців з гарячих напрямків фронту та гуманітарні вантажі. Тут все ще працює пологовий будинок, який приймає майбутніх мам з області.
Різні міста України надали Покровську саджанці троянд, на знак вдячності за прихисток для біженців.
Як живе місто на межі, дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, що раніше ми також розповідали про історію нескореного Маріуполя та його спротиву.