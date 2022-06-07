Западные ворота Донбасса: как живет прифронтовой Покровск и что предлагает для беженцев

Город Покровск в Донецкой области всегда называли западными воротами Донбасса. Поселок расположен на границе с Днепропетровской областью.
С началом войны — это не просто ворота, а дорога жизни для бегущих из охваченных огнем населенных пунктов области.
С началом войны — это не просто ворота, а дорога жизни для бегущих из охваченных огнем населенных пунктов области.
Своеобразный эвакуационный хаб в день принимает сотни беженцев с горячих точек фронта и гуманитарные грузы.
Здесь все еще работает роддом, который принимает будущих мам из области.
Разные города Украины предоставили Покровску саженцы роз, в знак благодарности за убежище для беженцев.
Как живет город на грани, смотрите в сюжете.
Напомним, что ранее мы также рассказывали историю непокоренного Мариуполя и его сопротивлении.