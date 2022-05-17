Украина

Обгоревшие дома, выбитые окна и пострадавшие: последствия кассетного обстрела Николаева

Елена Горячева 17 мая 2022, 13:00

Больше видео
Бійці з Азовсталі - яке було їхнє завдання та в чому їхній подвиг
Какой была боевая задача бойцов Азова и в чем их подвиг — разъяснение Генштаба
0:02:17
Вибухи у Львівській області
Самые мощные взрывы во Львове с начала войны — что известно об атаке
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 мая
0:01:16
Бійці Азову
Украинских военных начали эвакуировать из Азовстали — официально все о событиях в Мариуполе
Смотреть больше

Последние видео
0:03:04
Вибухи в Миколаєві - що відомо на сьогодні, 17 травня 2022

Обгоревшие дома, выбитые окна и пострадавшие: последствия кассетного обстрела Николаева
0:04:01
Як знайти прихисток в Польщі
Килограмм сахара — 120 грн: история людей, которым удалось вырваться из оккупации в Херсонской области
Бійці з Азовсталі - яке було їхнє завдання та в чому їхній подвиг
Какой была боевая задача бойцов Азова и в чем их подвиг — разъяснение Генштаба
0:05:11
Леонід Кравчук
Идеолог коммунизма, боровшийся за независимую Украину — чем запомнится Леонид Кравчук и когда прощание с политиком
0:02:17
Вибухи у Львівській області
Самые мощные взрывы во Львове с начала войны — что известно об атаке
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 мая
0:01:16
Бійці Азову
Украинских военных начали эвакуировать из Азовстали — официально все о событиях в Мариуполе
0:01:14
Тріумфаторів Євробачення-2022 Kalush Orchestra зустріли на Батьківщині
Розовая панама в Украине! Как триумфаторов Евровидения Kalush Orchestra встретили на родине
Ганна Маляр
ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников
Дефлімпіада 2022
Первые в мире! Украинские спортсмены с феерическим результатом победили на Дефлимпиаде-2022
Больше видео
Як знайти прихисток в Польщі
Читать дальше
Килограмм сахара — 120 грн: история людей, которым удалось вырваться из оккупации в Херсонской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь