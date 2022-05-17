Обгоревшие дома, выбитые окна и пострадавшие: последствия кассетного обстрела Николаева

В Николаевской области только за минувшие сутки 15 человек получили ранения из-за обстрелов российскими ракетами. Погибли два человека — в их дом попал снаряд. Еще двое местных жителей в больнице.

Обстреляли агрессоры и многострадальные села Шевченково и Луч, которые находятся в серой зоне на границе с Херсонской областью.

Вражеская артиллерия разрушила самый большой на юге Украины завод по производству томатной пасты. Другое такое предприятие россияне уничтожили в оккупированной Снигиревке. Обстреляли также морскую инфраструктуру Очакова.

В самом Николаеве известно об одном раненом. Кассетные снаряды попали в центр города, из-за чего загорелась крыша мебельного магазина. Взрыв оставил без окон многоквартирные дома и напугал местных жителей.

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Запрещенные снаряды разрывались и возле памятника советских времен — танка Т-34, символизирующего освобождение Николаева во время Второй мировой войны. Бронированная машина не пострадала, а вот жилье поблизости разрушено.

У коммунальщиков уже налажена схема помощи — людям раздают пленку и помогают закрыть ею поврежденные окна. За сутки спасатели отреагировали на 29 обращений жителей.

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