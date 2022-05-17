Обгорілі будинки, вибиті вікна та постраждалі: наслідки касетного обстрілу Миколаєва

У Миколаївській області лише за минулу добу 15 людей зазнали поранень через обстріли російськими ракетами. Загинуло двоє людей — в їхній будинок влучив снаряд. Ще двоє селян у лікарні.

Обстріляли агресори й багатостраждальні села Шевченкове та Луч, розташовані у сірій зоні на межі з Херсонщиною.

Ворожа артилерія зруйнувала найбільший на півдні України завод із виробництва томатної пасти. Інше таке підприємство росіяни знищили в окупованій Снігурівці. Обстріляли також морську інфраструктуру Очакова.

У самому Миколаєві відомо про одного пораненого. Касетні снаряди влучили в центр міста, через що загорівся дах меблевого магазину. Вибух залишив без вікон багатоквартирні будинки та налякав місцевих.

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Заборонені снаряди розривались і біля пам’ятника радянських часів — танка Т-34, що символізує визволення Миколаєва під час Другої світової війни. Броньована машина не постраждала, а от житло поблизу зруйноване.

У комунальників уже налагоджена схема допомоги — людям роздають плівку та допомагають закрити нею пошкоджені вікна. За добу рятувальники відреагували на 29 звернень жителів.

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