Мы – украинцы, и для нас человек – бесценен. Обращение Зеленского на 24 день войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и миру на 24-й день войны с Россией.

Украина всегда искала мирное решение. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас.

– Потому что мы считаем каждого убитого. Ибо это для нас важно — каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом.

Потому что мы – украинцы, и для нас человек – бесценен, — добавил президент.

Главное из обращения президента Владимира Зеленского:

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения. А именно: Оппозиционная платформа – За жизнь; Партия Шария; Наши; Оппозиционный блок; Левая оппозиция; Союз левых сил; Государство; Прогрессивная социалистическая партия Украины; Социалистическая партия Украины; Социалисты; Блок Владимир Сальдо.

Швейцария поддержала санкции против России, примененные Европейским Союзом. Также к ним направлена ​​просьба, чтобы все швейцарские компании, еще не покинувшие российский рынок, сделали это немедленно. Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро, российской военной машине на убийства наших людей. Чтобы все виновные в войне против Украины не могли наслаждаться жизнью в Швейцарии, недвижимостью в Швейцарии, банками в Швейцарии.

Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90 процентов. Местами передовая просто завалена трупами русских солдат.

В субботу работали восемь гуманитарных коридоров. Удалось спасти 6 тысяч 623 человека.

Из-за обстрелов оккупантов не удалось забрать людей из Бородянки Киевской области. Из Бервицы, Бучи, Богдановки эвакуировали украинцев в Бровары. Из Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Рубежного Луганской области забирали людей в Бахмут.

Из-за обстрелов оккупантов не удалось забрать людей из Бородянки Киевской области. Из Бервицы, Бучи, Богдановки эвакуировали украинцев в Бровары. Из Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Рубежного Луганской области забирали людей в Бахмут. Удалось уехать и более 4 тысяч мариупольцев в Запорожье. К сожалению, не удалось доставить гуманитарный груз в Херсонскую область. Российские войска заблокировали движение нашей колонны.

Подписан указ о награждении государственными наградами Украины ста шестидесяти одного защитника. Из них 40 – посмертно. И указ о присвоении звания Герой Украины 12 военнослужащим. 8 из них – посмертно. Также награждены бойцы Корда.

Смотрите полное обращение Зеленского 19 марта 2022 года в видео.