Украина

Мы – украинцы, и для нас человек – бесценен. Обращение Зеленского на 24 день войны с Россией

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 20 марта 2022, 02:34

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