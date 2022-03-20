Мы – украинцы, и для нас человек – бесценен. Обращение Зеленского на 24 день войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и миру на 24-й день войны с Россией.
Украина всегда искала мирное решение. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас.
Украина всегда искала мирное решение. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас.
– Потому что мы считаем каждого убитого. Ибо это для нас важно — каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом.
Потому что мы – украинцы, и для нас человек – бесценен, — добавил президент.
Главное из обращения президента Владимира Зеленского:
Смотрите полное обращение Зеленского 19 марта 2022 года в видео.