Ми – українці, і для нас людина – безцінна. Звернення Зеленського на 24 день війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і світу на 24 день війни з Росією.

Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз.

– Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок.

Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна, – додав президент.

Головне зі звернення президента Володимира Зеленського

Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: Опозиційна платформа – За життя; Партія Шарія; Наші; Опозиційний блок; Ліва опозиція; Союз лівих сил; Держава; Прогресивна соціалістична партія Україн; Соціалістична партія України; Соціалісти; Блок Володимира Сальдо.

Швейцарія підтримала санкції проти Росії, які застосував Європейський Союз. Також до них направлено прохання, щоб усі швейцарські компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно. Щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивства наших людей. Щоб усі винні у війні проти України не могли насолоджуватись життям у Швейцарії, нерухомістю у Швейцарії, банками у Швейцарії.

Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90 відсотків. Місцями передова просто завалена трупами російських солдатів.

В суботу працювали вісім гуманітарних коридорів. Вдалося врятувати 6 тисяч 623 людини.

Через обстріли окупантів не вдалося забрати людей з Бородянки Київської області. З Бервиці, Бучі, Богданівки евакуювали українців до Броварів. З Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька і Рубіжного Луганської області забирали людей до Бахмута.

Вдалося виїхати і більш ніж 4 тисячам маріупольців у Запоріжжя. На жаль, не вдалося доставити гуманітарний вантаж у міста Херсонської області. Російські війська заблокували рух нашої колони.

Підписано указ про відзначення державними нагородами України ста шістдесяти одного захисника. З них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Герой України 12 військовослужбовцям. 8-ми з них – посмертно. Також нагороджено бійців КОРДу.

Дивись повне відео звернення Зеленського на вечір 19 березня 2022 року.