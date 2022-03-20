Ми – українці, і для нас людина – безцінна. Звернення Зеленського на 24 день війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і світу на 24 день війни з Росією.
Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз.
Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз.
– Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок.
Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна, – додав президент.
Головне зі звернення президента Володимира Зеленського
Дивись повне відео звернення Зеленського на вечір 19 березня 2022 року.