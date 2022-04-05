Обязательные тренировки и стихи Симоненко: чем живут киевские терробороновцы и как выглядят их позиции

Уже несколько дней на столичном направлении – относительная тишина. Часть оккупантских войск отошла от Киева, часть изгнали украинские защитники.
Однако наши защитники не оставляют своих позиций и продолжают работу – риск повторного нападения на Киев остается.
День у ребят начинается с обязательных тренировок. Почти каждый день приезжают разные инструкторы. Теробороновцы продолжают учиться тактике и военному мастерству.
Затишье на столичном участке фронта здесь никто не воспринимает как возможность расслабиться. Потому что понимают, что оккупантское руководство в любой момент может изменить свои планы захвата.
Несмотря на долг перед Родиной, каждый защищает здесь и свои семьи.
Несмотря на долг перед Родиной, каждый защищает здесь и свои семьи.
Иногда даже бывают культурные мероприятия. Как, например, выступление кобзаря и бандуриста, который также служит в столичной терробороне. Он делает короткие концерты прямо на позициях, в блиндаже.
Особенно актуально звучат произведения Симоненко. Одно из его стихов, написанное еще 60 лет назад, воспринимается как будто написано вчера.
Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал о ситуации в столице и можно ли возвращаться в Киев.