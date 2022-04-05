Обязательные тренировки и стихи Симоненко: чем живут киевские терробороновцы и как выглядят их позиции

Украина

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Сергей Еременко 05 апреля 2022, 06:30

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Чим живуть київські тероборонівці та як виглядають їх позиції

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Как рассказывать о военных преступлениях россиян: Ирина Венедиктова о государственном портале WARCRIMES.GOV.UA
0:10:24
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