Обязательные тренировки и стихи Симоненко: чем живут киевские терробороновцы и как выглядят их позиции

Уже несколько дней на столичном направлении – относительная тишина. Часть оккупантских войск отошла от Киева, часть изгнали украинские защитники.

Однако наши защитники не оставляют своих позиций и продолжают работу – риск повторного нападения на Киев остается.

День у ребят начинается с обязательных тренировок. Почти каждый день приезжают разные инструкторы. Теробороновцы продолжают учиться тактике и военному мастерству.

Затишье на столичном участке фронта здесь никто не воспринимает как возможность расслабиться. Потому что понимают, что оккупантское руководство в любой момент может изменить свои планы захвата.

Несмотря на долг перед Родиной, каждый защищает здесь и свои семьи.

Иногда даже бывают культурные мероприятия. Как, например, выступление кобзаря и бандуриста, который также служит в столичной терробороне. Он делает короткие концерты прямо на позициях, в блиндаже.

Особенно актуально звучат произведения Симоненко. Одно из его стихов, написанное еще 60 лет назад, воспринимается как будто написано вчера.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал о ситуации в столице и можно ли возвращаться в Киев.