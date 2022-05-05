Одесса готова отбить атаку из Приднестровья — какая ситуация в регионе

День 3 мая прошел в Одесской области под звуки взрывов. Оккупанты выпустили по региону три ракеты из Каспийского моря. Впрочем, силам ПВО удалось их уничтожить.

Через несколько часов враг повторно атаковал и две ракеты попали в объекты инфраструктуры в Бессарабии. К счастью, обошлось без жертв.

Российские оккупанты пытаются проводить воздушную разведку в регионе, привлекая беспилотников Форпост, которые стоят около 7 миллионов долларов. И за последние двое суток ВСУ сбили уже два таких БПЛА.

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Тактика врага – уничтожить наши объекты инфраструктуры и транспортные коридоры. Тем не менее, наши силы ПВО совершенствуют свою деятельность и эффективность, — сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию в Одесской области и на ее границах с непризнанным Приднестровьем, где оккупанты пытаются дестабилизировать обстановку.

Военные эксперты заверят, что для того чтобы захватить регион у врага нет никаких ресурсов.

Напомним, ранее глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, зачем россияне уничтожают узлы связи в Херсонской области и как удается восстанавливать сеть на временно оккупированных территориях.