Одесса готова отбить атаку из Приднестровья — какая ситуация в регионе

День 3 мая прошел в Одесской области под звуки взрывов. Оккупанты выпустили по региону три ракеты из Каспийского моря. Впрочем, силам ПВО удалось их уничтожить.
Через несколько часов враг повторно атаковал и две ракеты попали в объекты инфраструктуры в Бессарабии. К счастью, обошлось без жертв.
Российские оккупанты пытаются проводить воздушную разведку в регионе, привлекая беспилотников Форпост, которые стоят около 7 миллионов долларов. И за последние двое суток ВСУ сбили уже два таких БПЛА.
Тактика врага – уничтожить наши объекты инфраструктуры и транспортные коридоры. Тем не менее, наши силы ПВО совершенствуют свою деятельность и эффективность, — сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Тактика врага – уничтожить наши объекты инфраструктуры и транспортные коридоры. Тем не менее, наши силы ПВО совершенствуют свою деятельность и эффективность, — сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию в Одесской области и на ее границах с непризнанным Приднестровьем, где оккупанты пытаются дестабилизировать обстановку.
Военные эксперты заверят, что для того чтобы захватить регион у врага нет никаких ресурсов.
Напомним, ранее глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, зачем россияне уничтожают узлы связи в Херсонской области и как удается восстанавливать сеть на временно оккупированных территориях.