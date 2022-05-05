Україна

Одеса готова відбити атаку з Придністров’я — яка ситуація у регіоні

Назар Бурхан 05 Травня 2022, 08:00

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