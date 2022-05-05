Одеса готова відбити атаку з Придністров’я — яка ситуація у регіоні

День 3 травня минув на Одещині під звуки вибухів. Окупанти випустили по регіону три ракети з Каспійського моря. Втім силам ППО вдалося їх знищити.

За кілька годин ворог повторно атакував і дві ракети поцілили в об’єкти інфраструктури в Бесарабії. На щастя, обійшлося без жертв.

Російські окупанти намагаються проводити повітряну розвідку в регіоні, залучивши безпілотники Форпост, які коштують близько 7 мільйонів доларів. І за останні дві доби ЗСУ збили вже два таких БПЛА.

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Тактика ворога – знищити наші об’єкти інфраструктури та логістичні транспортні коридори. Проте наші сили ППО вдосконалюють свою діяльність та ефективність, – повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Збройні сили України повністю контролюють ситуацію в Одеській області та на її кордонах із невизнаним Придністров’ям, де окупанти намагаються дестабілізувати обстановку.

Військові експерти запевнять, що для того, щоб захопити регіон у ворога немає жодних ресурсів.

Нагадаємо, раніше голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів, навіщо росіяни знищують вузли зв’язку на Херсонщині та як вдається відновлювати мережу на тимчасово окупованих територіях.