Оккупанты начинают зачистку коллаборантов? Мэр Мелитополя о взрывах в городе 30 мая

В понедельник, 30 мая, в центре Мелитополя возле дома, в котором проживает самопровозглашенный глава города Евгений Балицкий, прогремел взрыв. Мэр Мелитополя Иван Фёдоров рассказал о возможных причинах взрыва в городе.

— Есть две основные версии, которые называют наши правоохранительные структуры.

Первая и наиболее вероятная — непосредственно сами оккупанты начинают зачистку коллаборантов, которые находятся на территории города Мелитополь.

По словам Федорова, такую ​​же историю можно было наблюдать в Крыму в 2014 году. Тогда те, кто рьяно защищал российскую культуру и политику, быстро исчезли с радаров политических элит.

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— Вторая версия — действия нашего партизанского движения вместе со специализированными силовыми структурами Украины, но первая версия наиболее вероятна.

Также мэр города сообщил, что во время вчерашнего инцидента пострадали два человека — представители коллаборантов, захвативших власть в Терпенье Запорожской области. Они находятся в больнице, им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Также, по словам Федорова, мелитопольцам сложно выехать из города на неконтролируемые Россией территории.

— Уже пятый день более тысячи машин стоит у поселка Васильевка. Мы четко понимаем, почему так происходит. Ведь россияне прикрываются нашими жителями, как живым щитом, чтобы украинские военные не могли отвечать на артиллерийские выстрелы со стороны Васильевки в сторону Запорожья, — говорит Федоров.

Также в городе продолжается похищение людей.

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