Окупанти починають зачистку колаборантів? Мер Мелітополя про вибухи у місті 30 травня

У понеділок, 30 травня, в центрі Мелітополя біля будинку, де проживає псевдоочільник міста Євген Балицький, прогримів вибух. Мер міста Мелітополь Іван Федоров розповів про можливі причини вибуху у місті.

— Є дві основні версії, які коментують наші правоохоронні структури.

Перша й найбільш вірогідна — безпосередньо самі окупанти починають зачистку колаборантів, які знаходяться на території міста Мелітополь.

За словами Федорова, таку саму історію можна було спостерігати в Криму у 2014 році. Тоді ті, хто завзято захищав російську культуру та політику, швидко зникли з радарів політичних еліт.

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— Друга версія — дії наші партизанського руху разом зі спеціалізованими силовими структурами України, але перша версія найбільш вірогідна.

Також мер міста повідомив, що під час вчорашнього інциденту постраждали дві людини — представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні. Вони перебувають в лікарні, їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Також, за словами Федорова, мелітопольцям складно виїхати з міста на неконтрольовані Росією території.

— Вже п’ятий день понад тисяча машин стоїть біля селища Василівка. Ми чітко розуміємо, чому так відбувається. Адже росіяни прикриваються нашими жителями, як живим щитом, щоб українські військові не могли відповідати на артилерійські постріли з боку Василівки в бік Запоріжжя, — каже Федоров.

Також у місті продовжується викрадення людей.

Жахлива ситуація у місті Маріуполь, там справжня гуманітарна катастрофа. Раніше ми детальніше розповідали про це.