“Они изверги!” Россияне нанесли смертоносные обстрелы по Днепропетровской области

Один погибший и пятеро пострадавших – это последствия последних российских обстрелов.

Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии оккупанты не прекращают бить по Никопольскому району Днепропетровской области.

Смертоносный российский снаряд убил 65-летнего мужчину прямо на улице. Вчера днем, прикрываясь атомной станцией в Энергодаре, оккупанты открыли огонь по Марганцу.

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Пятый месяц подряд мирные люди и днем и ночью под угрозой артиллерийских обстрелов оккупантов.

Разрушило нам дом, крышу, на кухне, я в шоке. Детские игрушки разорвало. Стекло летело по всей хате, – с болью в голосе делится пережитым жительница Никополя Яна.

Под ежедневным вражеским огнем также Красногригорьевская и Мировская общины. Пострадали частные дома, газопроводы, электросети – все это последствия циничных атак оккупантов по соседним с Никополем городам и селам.

Напомним, что раньше мы показывали ужасающие кадры обстрелов Никополя.