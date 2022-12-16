“Вони нелюди!” Росіяни завдали смертоносних обстрілів по Дніпропетровщині

Один загиблий та п’ятеро постраждалих – це наслідки останніх російських обстрілів.

З реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії окупанти не припиняють гатити по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині.

Смертоносний російський снаряд вбив 65-річного чоловіка просто на вулиці. Вчора вдень, прикриваючись атомною станцією в Енергодарі, окупанти відкрили вогонь по Марганцю.

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Троє людей дістали поранення, зокрема 16-річна дівчина. Всі в лікарні.

П’ятий місяць поспіль мирні люди й вдень, і вночі під загрозою артилерійського обстрілу окупантів.

Зруйнувало нам будинок, дах, на кухні, я в шоці. Дитячі іграшки розірвало. Скло летіло по всій хаті, — з болем у голосі ділиться пережитим жителька Нікополя Яна.

Під щоденним ворожим вогнем також Червоногригорівська та Мирівська громади. Понівечені приватні будинки, газогони, електромережі – все це наслідки цинічних атак окупантів по сусідніх з Нікополем містах та селах.

Нагадаємо, що раніше ми показували жахливі кадри обстрілів Нікополя.