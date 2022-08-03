Украина

В Киеве общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги — зачем это нужно и реакция людей

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 03 августа 2022, 23:00

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