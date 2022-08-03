В Киеве общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги — зачем это нужно и реакция людей

Совет обороны Киева принял решение о полной остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги. Читай, как это должно работать, куда прятаться и нужно ли платить повторно после отбоя тревоги.

По новым правилам, во время воздушной угрозы водители должны останавливаться на ближайшей остановке или, если до нее далеко, в дорожном кармане возле укрытия.

Пассажиры и водители обязаны покинуть салон транспортного средства и пройти в бомбоубежище. Но что делать, если оно далеко?

Ищите укрытие! Любое! Это не обязательно может быть укрытие гражданской защиты. Это может быть подземный переход, парковка. Это уже лучше, чем просто стоять на остановке, — говорит спикер КП Киевпасстранс Олег Грищак.

Ведь основная цель решения Совета обороны — избегание скопления людей. Горький опыт показывает, что для россиян даже остановки общественного транспорта становятся приемлемой мишенью.

Спрятаться можно также в укрытиях жилых домов или бомбоубежищах двойного назначения в частной собственности. Они должны быть открыты для людей во время тревоги.

Как только тревога закончится, ты сможешь снова вернуться в транспорт, и платить повторно не придется. Это касается всех видов наземного транспорта.

В настоящее время для водителей, контролеров и частных перевозчиков начали проводить более подробные разъяснения. А для пассажиров обещают развесить плакаты, где опишут все действия в случае тревоги и предоставят информацию о ближайших укрытиях по маршруту движения конкретного транспорта.

Некоторые киевляне возмущены таким решением, ведь это значительно усложняет движение транспорта. На сайте Киевского городского совета уже появилась петиция об отмене требования останавливать транспорт во время воздушной тревоги.

Решение останавливать транспорт во время воздушных тревог необоснованно и вредно для жителей города и экономики столицы.

Его принимали люди, которые никогда не пользовались общественным транспортом и ездят только на автомобилях, — пишет автор петиции Александр Гречко.

Инициативу уже поддержали 713 подписантов из необходимых 6000.

Что касается работы метро, ​​то оно по-прежнему во время воздушной тревоги не будет проезжать по наземному участку на “красной” линии, а на “зеленой” поезда не будут курсировать через Южный мост. Читай график и расписание работы метро в Киеве.

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