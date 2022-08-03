У Києві громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги — навіщо це потрібно та реакція людей

Рада оборони Києва ухвалила рішення про повну зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Читай, як це має працювати, куди ховатися та чи треба платити повторно після відбою тривоги.

За новими правилами, під час повітряної загрози водії мусять зупинятись на найближчій зупинці або, якщо до неї далеко, у дорожній кишені неподалік укриття.

Пасажири та водії зобов’язані покинути салон транспортного засобу та пройти до бомбосховища. Але що робити, якщо воно далеко?

Шукайте укриття! Будь-яке! Це не обов’язково може бути укриття цивільного захисту. Це може бути підземний перехід, паркінг. Це вже краще, ніж просто стояти на зупинці, — каже речник КП Київпастранс Олег Грищак.

Адже основна мета рішення Ради оборони — уникнення скупчення людей. Гіркий досвід показує, що для росіян навіть зупинки громадського транспорту стають прийнятною мішенню.

Сховатись можна також в укриттях житлових будинків чи бомбосховищах подвійного призначення у приватній власності. Вони мусять бути відкритими для людей на час тривоги.

Щойно тривога закінчиться, ти зможеш знову повернутись до транспорту й платити вдруге не доведеться. Це стосується всіх видів наземного транспорту.

Нині для водіїв, контролерів та приватних перевізників почали проводити більш детальні роз’яснення. А для пасажирів обіцяють розвісити плакати, де опишуть усі дії у разі тривоги та нададуть інформацію про найближчі укриття за маршрутом руху конкретного транспорту.

Дехто з киян обурені таким рішенням, адже це значно ускладнює рух транспорту. А на сайті Київської міської ради вже з’явилась петиція про скасування вимоги зупиняти транспорт під час повітряної тривоги.

Рішення зупиняти транспорт під час повітряних тривог є необґрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці.

Його ухвалювали люди, які ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях, — пише автор петиції Олександр Гречко.

Ініціативу вже підтримали 713 підписантів з необхідних 6000.

Що ж до роботи метро, то воно, як і раніше, під час повітряної тривоги не проїжджатиме наземною ділянкою на “червоній” лінії, а на “зеленій” потяги не курсують через Південний міст. Читай графік та розклад роботи метро в Києві.

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