Україна

У Києві громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги — навіщо це потрібно та реакція людей

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 03 Серпня 2022, 23:00

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