От ужаса скакали по стенам. Как оккупанты захватили конюшню в Буче и издевались над животными

Три десятка лошадей находились в настоящем аду. Конюшня расположена в Киевской области, в Буче — городке, название которого теперь знают по всему миру. Буквально за углом от дома скакунов — аэропорт Гостомель, откуда началось нашествие российского десанта.

За двое суток непрерывных взрывов перепуганные животные чуть не сошли с ума. А потом россияне захватили конюшню.

У оккупантов здесь был госпиталь. Они привозили сюда раненых.

— Даже осталась форма и табличка с именем солдата, — говорит Велина Белькович, которая ухаживала за животными.

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В импровизированном госпитале один за другим погибали молодые перспективные лошади: чистокровные скакуны, участники престижных соревнований. Оккупанты безжалостно их убивали.

Лошадей находили мертвыми, с разрезанными животами. Некоторых — дальше от конюшни, когда их ноги застряли в канализации. А организм тех скакунов, которые пережили оккупацию, не выдержал последствий для здоровья — они тоже погибли.

В конюше также пропал свет, автопоилки и системы кормления перестали работать. Вместо тепла и комфорта – постоянный ужас и невыносимый запах крови. Лошади проламывали копытами стены, лишь бы выбраться на свободу. А россияне еще и насмехались.

Оккупанты ушли, и работники обрадовались, что смогут спасти лошадей. Но на конюшню зашла другая группа российских военных — и они оказались еще большими извергами. Поить и кормить животных запретили под угрозой расстрела.

Саму конюшню оккупанты разбили и буквально превратили в свалку. Что было ценного — забрали в качестве трофеев. Даже духами соблазнились. А вот благами цивилизации откровенно пренебрегали.

Лошадей через несколько дней захватчики все же выпустили. Но не по доброте душевной, а ради собственного покоя! Потому что животные от ужаса скакали по стенам аж до потолка. Одичавших любимцев конюх потом долго искал в полях. В конце концов им всем вместе нашлось убежище на частном дворе в Ворзеле. А волонтеры спасли животных от голодной смерти.

Лошадей все же удалось спасти, но отъедаться до обычного веса лошадям придется как минимум несколько месяцев. Чтобы забыть о человеческой жестокости, понадобится, возможно, не один год. А вот шрамы точно останутся на всю жизнь.

У нас, украинцев, доброе сердце, поэтому мы никогда не бросим родных, собратьев и даже маленьких пушистых друзей. Раньше мы рассказывали, как семья из Краматорска эвакуировалась с 11 котами.