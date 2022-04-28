Хвостатые беженцы — семья из Краматорска эвакуировала 11 котов

Эвакуация с горячих точек довольно сложный процесс, а когда речь идет о вывозе животных, то ответственность и стресс еще больше повышаются. Александр с женой убегали от войны из Краматорска, но с собой прихватили 11 котов.

К эвакуации тщательно готовились, ведь всем нужны были переноски и вместительный транспорт. По словам мужчины, на блокпостах к такому грузу относились с пониманием.

Большую семью в Черкассах приютили друзья-коллеги Александра. Хвостатых жителей пока не выпускают из дома — они адаптируются после тяжелой десятичасовой дороги.

На новом месте Александр продолжает помогать землякам — еще до войны он координировал внутреннее перемещение людей из Донбасса. Теперь налаживает доставку гуманитарной помощи и ищет возможности вывезти из Донецкой области маломобильных людей.

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Он, как и все украинцы, верит в победу нашей страны и готов вернуться домой, как только там станет безопасно.

Некоторых животных эвакуировать из-под обстрелов не так-то просто. Львовский ипподром стал убежищем для лошадей изо всех горячих точек Украины. Здесь они живут и восстанавливаются бесплатно. Читай, как Анна Вольская вывозила лошадей из Одесской области.