Lifestyle

Хвостаті біженці — сім’я з Краматорська евакуювала 11 котів

Ірина Цимбал 28 Квітня 2022, 13:00

Більше відео
0:03:18
Дитячий табір для переселенців в Івано-Франківську
Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців
0:03:29
Робота українських театрів під час війни
Колись екзотика, а нині — буденність: як проходять театральні вистави у бомбосховищах
0:02:03
Монумент дружби народів
У Києві зносять монумент під Аркою дружби народів — першою пала голова росіянина
0:03:55
Борис Джонсон - Фактор Черчилля - про що книга
Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Яніна Соколова розповіла про паралелі книги з війною в Україні 
Дивитись більше

Останні відео
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю 28 квітня: розповідаємо, що відомо
0:02:54
Історія Ігоря Галушка, який здобув золото на Іграх нескорених
Це не про перемогу, а про боротьбу — історія ветерана АТО, який здобув золото на Іграх нескорених
0:04:06
Як оговтується після окупації Київщина
Погрожували вбити дітей та морили голодом зоопарк: Димер оговтується від окупації
0:03:05
Евакуація сім'ї з 11 котами з Краматорська
Хвостаті біженці — сім’я з Краматорська евакуювала 11 котів
0:05:44
Ігор Колихаєв про ситуацію в Херсоні
Гуманітарна проблема і як окупанти готуються до 9 травня. Мер Херсона Ігор Колихаєв про ситуацію в місті
Російський газ
Газова петля на шиї ЄС от-от порветься: Європа відмовляється від російського газу
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа продовжили та що треба знати
0:03:42
Ситуація на ринку нерухомості в Україні під час війни
Дефіцит житла для переселенців в Україні: ситуація у регіонах у квітні
Репарації Росії
Путіну начхати на європейське право: як Україна готується отримати репарації
0:03:18
Дитячий табір для переселенців в Івано-Франківську
Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців
Більше відео
Як оговтується після окупації Київщина
Читати далі
Погрожували вбити дітей та морили голодом зоопарк: Димер оговтується від окупації
Ігор Колихаєв про ситуацію в Херсоні
Читати далі
Гуманітарна проблема і як окупанти готуються до 9 травня. Мер Херсона Ігор Колихаєв про ситуацію в місті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь