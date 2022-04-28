Хвостаті біженці — сім’я з Краматорська евакуювала 11 котів

Евакуація з гарячих точок — доволі складний процес, а коли йдеться про вивезення тварин, то відповідальність і стрес ще більше підвищуються. Олександр з дружиною тікали від війни з Краматорська, але з собою взяли 11 котів.

До евакуації ретельно готувалися, адже всім були потрібні переноски й місткий транспорт. За словами чоловіка, на блокпостах до такого вантажу ставилися з розумінням.

Велику родину в Черкасах прихистили друзі-колеги Олександра. Хвостатих жителів поки що не випускають з дому — вони адаптуються після важкої десятигодинної дороги.

На новому місці Олександр продовжує допомагати землякам — ще до війни він координував внутрішнє переміщення людей з Донбасу. Тепер налагоджує доставлення гуманітарної допомоги та шукає можливості вивезти з Донецької області маломобільних людей.

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Він, як і всі українці, вірить у перемогу нашої країни та готовий повернутися додому, щойно там стане безпечно.

Деяких тварин евакуювати з-під обстрілів не так просто. Львівський іподром став притулком для коней з усіх гарячих точок України. Тут вони живуть і відновлюються безкоштовно. Читай, як Анна Вольська вивозила коней з Одещини.