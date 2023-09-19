Отключения света могут быть до 8-10 часов. Какие прогнозы на зиму сделал глава Института энергетических стратегий

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в прямом эфире телемарафона Єдині новини проанализировал готовность украинской энергетики к зиме.

В Укрэнерго заявляют, что в настоящее время восстановлено 75% сетей. За полгода возобновить работу всех сетей нереально. Только 80% энергетической системы Украины готовы к эксплуатации.

К сожалению, есть факторы повреждения энергосистемы, говорит Корольчук, в основном подстанции с ЛЭП, которые Укрэнерго восстановило на 70-80%. Поэтому при условиях обычной зимы, а не теплой, как в прошлом году, можно ожидать, что отключения будут, и будут дольше.

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— Был проведен оперативный ремонт, но средств, которые международные организации отдельных стран выделили для этого, было недостаточно. Но даже если бы выделили достаточную сумму для капитального ремонта, физически за полгода это было бы невозможно, особенно из-за нехватки специалистов, — пояснил Ковальчук.

Если в прошлом году графики (отключений) были около 4-6 часов, то в этом году график может возрасти — электроэнергии может не быть 8-10 часов.

Что касается газа, то если в прошлом году с транзитом газа все было хорошо, и дома отапливали за счет газовых котелен, то сейчас хоть газ и накоплен в достаточном количестве, некоторое количество этого газа закачивается не украинскими компаниями.

Угля также нет в достаточном количестве: около 400 тысяч тонн не хватает, чтобы Украина чувствовала себя уверенно. Такая ситуация произошла из-за заблокированных морских портов, потому что нужный уголь невозможно привезти.

У Украины есть еще месяц для того, чтобы запастись топливом.

Альтернативой для зарядных станций может стать генератор. Как его выбрать и какие генераторы бывают, мы рассказывали тебе раньше.

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