Україна

Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій

Єлизавета Печерна 19 Вересня 2023, 19:00

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