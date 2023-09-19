Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у прямому ефірі телемарафону Єдині новини проаналізував готовність української енергетики до зими.

В Укренерго заявляють, що наразі відновлено 75% мереж. За півроку відновити роботу всіх мереж — нереально. Тож лише 80% енергетичної системи України готові до експлуатації.

На жаль, є фактори пошкодження енергосистеми, каже Корольчук, в основному підстанції з ЛЕП, які Укренерго відновила на 70-80%. Тому за умов звичайної зими, а не теплої, як минулого року, можна очікувати, що відключення будуть, і будуть більшими.

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— Було проведено оперативний ремонт, але коштів, які міжнародні організації окремих країн виділили для цього, було недостатньо. Та навіть якби виділили суму достатню для капітального ремонту, фізично за півроку це було б неможливо, особливо через нестачу спеціалістів, — пояснив Ковальчук.

Якщо минулого року графіки були десь 4-6 годин, то цьогоріч графік може зрости — електроенергії може не бути 8-10 годин.

Щодо газу, то якщо минулого року з транзитом газу усе було добре й будинки опалювали завдяки газовим котельням, то зараз, хоча газ і накопичено в достатній кількості, деяка кількість цього газу закачується не українськими компаніями.

Вугілля також немає у достатньої кількості: близько 400 тисяч тонн не вистачає для того, щоб Україна почувала себе впевнено. Така ситуація сталася через заблоковані морські порти, бо потрібне вугілля неможливо завезти.

Тож в України залишається місяць для того, щоб запастися паливом.

Альтернативою для зарядних станцій може стати генератор. Як його обрати та які генератори бувають, ми розповідали тобі раніше.

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