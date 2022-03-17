Отпуск, дистанционка или гибкий режим — какие варианты работы может предложить работодатель

Гоструда рекомендует не увольнять людей из-за эвакуации и невозможности добраться до работы. Если человек не сообщил руководству о своем отсутствии, то на это могли быть очень веские причины.

В Совбезе подчеркнули, что люди могут работать дистанционно или по гибкому рабочему дню, когда это будет безопасно.

Государство пытается минимизировать экономические потери работодателей и наемных работников. Однако все это касается только тех, кто работал официально и платил налоги.

Заместитель директора департамента по вопросам труда Гоструда Елена Коновалова объясняет, что человек может прогулять работу по уважительной причине.

Сейчас любые попытки добраться до работы могут создавать опасность для человека. У нас военное положение объявлено на территории всей Украины, поэтому гарантии для работников и работодателей по всей Украине одинаковы.

Однако при первой же возможности работник должен связаться с руководством. Пока неизвестно, где вы, зарплату вам могут не начислять.

Смотри, какие варианты работы и выплаты заработной платы может предлагать работодатель и получат ли работники заработанные деньги, если предприятие закрылось или его уничтожили.

В связи с ведением боевых действий в районах, в которых находится предприятие, работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения.

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