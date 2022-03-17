Відпустка, дистанційка або гнучкий режим — які варіанти роботи може запропонувати роботодавець

Держпраці рекомендує не звільняти людей через евакуацію і неможливість дістатись до роботи. Якщо людина не повідомила керівництво про свою відсутність, то на це могли бути дуже вагомі причини.

У Радбезі наголосили, що люди можуть працювати дистанційно або ж за гнучким робочим днем, коли це буде безпечно.

Держава намагається мінімізувати економічні втрати працедавців і найманих працівників. Однак усе це стосується лише тих, хто працював офіційно і сплачував податки.

Заступниця директора департаменту з питань праці Держпраці Олена Коновалова пояснює, що людина може прогуляти роботу з поважної причини.

Наразі будь-які намагання дістатися на роботу можуть створювати небезпеку для людини. У нас воєнний стан оголошений на території всієї України, тому гарантії для працівників і роботодавців по всій Україні однакові.

Проте за першої ж нагоди працівник має зв’язатися з керівництвом. Адже поки невідомо, де ви, зарплату вам можуть не нараховувати.

Дивися, які варіанти роботи та виплати заробітної плати може пропонувати роботодавець та чи отримають працівники зароблені гроші, якщо підприємство закрилося або його знищили.

У зв’язку з веденням бойових дій в районах, у яких розташоване підприємство, працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження.

Читай, що передбачають нові закони, ухвалені Верховною Радою 15 березня.