Перебитое электроснабжение и постоянные обстрелы: Гайдай о ситуации в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. Он сообщил о перебитом электроснабжении, медленной эвакуации и вероятном уничтожении командного штаба сил РФ в Кременной.

Оккупанты своими обстрелами в области уничтожают всю инфраструктуру. Было перебито электроснабжение, но частично его удалось восстановить.

В Северодонецке, например, уже есть электричество. В других населенных пунктах уже настолько все расстреляно, что не к чему присоединяться, к сожалению.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Приятные новости из Кременной

Тот морячок с корабля Москва, который курил у них на палубе, он и к нам пришел. Поэтому когда в Кременной началось совещание силовиков так называемого мэра “ЛНР”, как они любят говорить, прозвучал хлопок.

После того хлопка полздания там снесло вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, которые должны возглавлять оккупированную территорию.

Очень много силовиков там осталось навсегда в Кременной и очень много тяжелораненых.

Об эвакуации мирного населения

Каждый день, каждый раз люди, организующие эвакуацию мирного населения, рискуют своей жизнью.

Несмотря на то, сколько людей придет, чтобы уехать, их все равно пытаются вывезти.

Мы будем вывозить людей до последнего.

Остается надеяться, что все большее количество людей прислушиваются к рекомендациям и смогут эвакуироваться вовремя.

Пока же мирное население пытается эвакуироваться, наши украинские военные не медлят и продолжают уничтожать российских оккупантов. Читай, как ВСУ уничтожают силы РФ.