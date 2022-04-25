Україна

Перебите електропостачання та постійні обстріли: Гайдай про ситуацію на Луганщині

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Квітня 2022, 22:00

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0:03:06
Як ЗСУ знищують ворожі гвинтокрили
Збив ворожий гвинтокрил на день народження. Як ЗСУ знищують сили РФ
0:02:35
Віталій Кім про ситуацію у Брянську
Доброго ранку, ми з України! А бомбардування Брянська — ну не знаю… Віталій Кім про вибухи у Росії
0:01:23
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