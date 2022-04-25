Перебите електропостачання та постійні обстріли: Гайдай про ситуацію на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у регіоні. Він повідомив про перебите електропостачання, повільну евакуацію та ймовірне знищення командного штабу сил РФ у Кремінній.

Окупанти своїми обстрілами в області нищать всю інфраструктуру. Було перебите електропостачання, але частково його вдалось відновити.

У Сєвєродонецьку, наприклад, вже є електрика. В інших населених пунктах вже настільки все розстріляно, що немає до чого приєднуватись, на жаль.

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Приємні новини з Кремінної

Той морячок з корабля Москва, який палив у них на палубі, він і до нас завітав. Тому коли в Кремінній почалась нарада силовиків так званого мера “ЛНР”, як вони люблять казати, прозвучав хлопок.

Після того хлопка півбудівлі там знесло разом з усім силовим блоком і колаборантами, які мали б надалі очолювати окуповану територію.

Дуже багато силовиків там лишилося назавжди в Кремінній і дуже багато важкопоранених.

Про евакуацію мирного населення

Щодня, щоразу люди, які організовують евакуацію мирного населення, ризикують власним життям.

Попри те, скільки людей прийде для того, щоб виїхати, їх все одно намагаються вивезти.

Ми будемо вивозити людей до останнього.

Залишається сподіватись, що все більше людей дослухаються до рекомендацій та зможуть евакуюватись вчасно.

А поки мирне населення намагається евакуюватись, наші українські військові не зволікають та продовжують нищити російських окупантів. Читай, як ЗСУ знищують сили РФ.