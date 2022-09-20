Командование сказало — стоять до последнего: прощальный разговор оккупанта с женой

Украина и мир наблюдали молниеносное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. Единственные, кому это не понравилось и кто на себе почувствовал, что значит быть загнанным в угол — оккупанты.

Они оказались без воды, света и газа, им даже некогда спать, ведь украинские воины не дают врагам отдохнуть.

Об этом эмоционально рассказал своей жене в телефонном разговоре один из военных русской армии.

Он сообщил, что наши воины масштабно обложили всю зону и получили подкрепление второй роты, так что в воздухе до сих пор стоят клубни дыма.

У нас нет связи ни с кем. Только Толик звонил, сказал: “Готовьтесь к боевым”. А куда отходить? Никакого отходить.

Также оккупантам пришел приказ от командования стоять до последнего. Все, кто отойдет, будут считаться дезертирами. Об этом российский солдат с грустью рассказал жене.

О молниеносном контрнаступлении украинской армии уже знает весь мир, а тактику когда-то будут изучать в военных академиях. Подробную хронологию освобождения Харьковской области читай в нашем материале.

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