Командування сказало — стояти до останнього: прощальна розмова окупанта з дружиною

Україна та світ спостерігали блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку. Єдині, кому це не сподобалося і хто на собі відчув, що означає бути загнаним у глухий кут — окупанти.

Вони опинилися без води, світла та газу, їм навіть ніколи спати, адже українські воїни не дають ворогам відпочити.

Про це емоційно розповів своїй дружині в телефонній розмові один із військових російської армії.

Він повідомив, що наші воїни масштабно обклали всю зону та отримали підкріплення другої роти, тож у повітрі досі стоять клуби диму.

У нас немає зв’язку ні з ким. Тільки Толік дзвонив, сказав: “Готуйтеся до бойових”. А куди відходити? Ніякого відходити.

Також окупанти отримали наказ від командування стояти до останнього. Хто відійде — вважатиметься дезертиром. Про це російський солдат із сумом розповів дружині.

Про блискавичний контрнаступ української армії вже знає весь світ, а тактику колись вивчатимуть у військових академіях. Детальну хронологію звільнення Харківщини читай у нашому матеріалі.

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