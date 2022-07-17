Украина

“На коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил”: оккупант признается в содеянном своей сестре

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июля 2022, 23:30
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