“На коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил”: оккупант признается в содеянном своей сестре

Если еще существуют люди, которые думают, что есть “хорошие русские” и это война лично Путина, а граждане РФ ни в чем не виноваты, то им стоит послушать несколько перехваченных разговоров оккупантов от ГУР. Они признаются в своих военных преступлениях и зверствах, которые совершают с украинским населением.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал, что его батальон уничтожили, из личного состава в 300 человек остались среди живых всего 15. Оккупант признался в убийстве женщины и мужчины, который на коленях умолял этого не делать.

Оккупант: — На моих глазах в трех моих друзей мина прилетела. За ночь 50 танков сожгли. Представляешь? Наших российских танков сожгли 50 штук.

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Собеседница: — Наверное, психику твою там нарушили…

Оккупант: — Но знаешь… Самое страшное — я убил женщину. Она дала координаты, где мы находились, и нас снарядами начали разбивать. Она стала бежать, а я выстрелил в нее. Я убивал, приходилось убивать. Один просил меня на коленях не убивать его, а я в него выстрелил, — сказал оккупант.

Сомневаешься, можно ли перевоспитать россиян? Тогда читай подробный разбор этого вопроса с историком Иваном Дерейко. Мы попытались сравнить опыт послевоенной Германии и спрогнозировать, что ждет Россию после фиаско на фронте.

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