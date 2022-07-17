“На колінах благав не вбивати, а я в нього поцілив”: окупант зізнається у вчиненому своїй сестрі

Якщо ще існують люди, які думають, що є “хороші росіяни” й це війна особисто Путіна, а громадяни РФ ні в чому не винні, то їм треба послухати кілька перехоплених розмов окупантів від ГУР. Вони зізнаються у воєнних злочинах та звірствах, які чинять з українським населенням.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів, що його батальйон знищили, з особового складу у 300 осіб залишилось серед живих всього лише 15. Чоловік зізнався у вбивстві жінки та чоловіка, який на колінах благав цього не робити.

Окупант: — На моїх очах в моїх трьох друзів міна прилетіла. За ніч 50 танків спалили. Уявляєш? Наших російських танків спалили 50 штук.

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Співрозмовниця: — Напевно, психіку твою там порушили…

Окупант: — Але знаєш… Найстрашніше — я жінку вбив. Вона дала координати, де ми знаходились, і нас снарядами почали розбивати. Вона почала тікати, а я вистрілив у неї. Я убивав, доводилось убивати. Один просив мене на колінах не вбивати його, а я в нього поцілив, — сказав окупант.

Вагаєшся, чи можна перевиховати росіян? Тоді читай детальний розбір цього питання з істориком Іваном Дерейком. Ми спробували порівняти досвід повоєнної Німеччини та спрогнозувати, що чекає на Росію після фіаско на фронті.

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