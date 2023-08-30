Искоренить российский контент в Украине невозможно? Почему мы до сих пор слушаем вражескую музыку

Прошлым летом Верховная Рада запретила транслировать российскую музыку в медиа и общественных местах. Казалось бы, все логично. В стране война. Над нами чуть ли не каждый день летают вражеские ракеты.

О каком российском контенте может идти речь? Тем более что подавляющее большинство исполнителей из страны-агрессора поддерживает своего руководителя Путина и его свиту. Но нет, украинцы продолжают слушать того же Лепса, еще и удивляются, почему это вызывает всеобщее возмущение.

Кто из нас не слушает музыку? Согласитесь, у каждого в телефоне есть куча любимых песен. Некоторые исполнители поют о любви, кто-то своими текстами вдохновляет. Но есть и такие, кто исполняет песни на русском языке.

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И, несмотря на политическую ситуацию, украинцы до сих пор слушают контент, который производится в Российской Федерации. Итак, вычеркнуть российские треки из украинских плейлистов почти невозможно, даже с учетом войны.

И здесь возникает вопрос: является ли это сознательным выбором? Почему украинская музыка стала популярной только сейчас? С таким вопросом журналистка программы Вікна-новини Любовь Кукла пошла к украинским звездам.

Лидер группы Карта Мира Иван Марунич пел на украинском задолго до того, как это стало мейнстримом. Но, к сожалению, большинство наших звезд выбрали соловьиную только после 24 февраля.

Этот процесс, к сожалению, произошел мгновенно, только тогда, когда полетели ракеты, но это должно было произойти гораздо раньше.

И хотя украинские исполнители начали дистанцироваться от российской музыки, слушатели до сих пор не готовы полностью отказаться от такого контента.

Певец Александр Положинский говорит: как показывает опыт этой большой войны, даже ракеты, которые прилетают в их дома, не всегда могут изменить точку зрения людей относительно взаимоотношений с нашим агрессивным соседом.

Психолог Виктория Самохвал отмечает, что для многих, особенно для миллениалов, которые выросли на русской музыке, отказ от нее — это отказ от части себя.

Почему это проблема

45% украинцев, по данным соцопросов, полностью отказались от российского контента. Для остальных музыка и дальше вне политики.

Более того, треки сторонников Путина до сих пор время от времени возглавляют отечественные чарты. Но есть одно но. Выручка с прослушиваний такого контента на платформах идет на помощь российской армии, убивающей мирных жителей и уничтожающей наши города.

Именно поэтому Верховная Рада в июне 2022 года запретила распространение российской музыки именно в публичных местах.

Но есть один нюанс. С одной стороны, есть штрафы для публичных заведений, которые включают российскую музыку, но с другой — эти штрафы смешно небольшие — от 17 до 170 гривен, — рассказывает юрист Павел Богомазов.

Как быть в таком случае

В современной демократической стране полностью запретить российский контент невозможно. Но выход есть.

Чтобы вытеснить советское и российское влияние, мы должны заполнить каждую щель украинским продуктом, — отмечает радиоведущая Соня Сотник.

Иван Марунич считает, что украинские музыканты должны создавать произведения, которые будут воспевать наших героев и подчеркивать то, что они отдали самое дорогое, что у них есть м жизнь за Украину.

На самом деле изменения, которые произошли в украинской музыке можно без преувеличения назвать тектоническими. Украинская музыка перешла на высокие позиции, потеснив российскую.

Ведь теперь поют о фронте, потерях и достижениях. Возможно, именно таким образом происходит наше масштабное прозрение, когда мы сознательно выбираем собственный, а не вражеский контент.

Ранее мы рассказывали, как украинцы боролись за независимость несмотря на российские притеснения.

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