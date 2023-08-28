От казачества до УНР! Как украинцы боролись за независимость, несмотря на российские притеснения

Украина на протяжении многих веков боролась за свою независимость и свободу. Россия же веками пыталась переписывать подлинную историю и захватывать чужие земли. Наше государство за свою историю смогло пережить голодомор, времена жестоких репрессий, войны и измены так называемых “союзников”.

Как Украина боролась за свое право на независимое существование

Переяслав — именно в этом городе в 1654 году произошло событие, которое советские историки пафосно назвали воссоединением. Но, как и все в этой империи, — это было лишь обман и попытки скрыть правду.

По словам преподавателя истории Виталия Дрибныци, это было обычное военное соглашение в поисках союзников и таких договоров Богдан Хмельницкий заключил несколько: с Крымским ханством, Османской империей, Шведским королевством, Трансильванским королевством. Но она была разорвана самими россиянами после подписания Виленского перемирия с поляками.

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Историк Александр Палий отмечает, что россияне просто использовали то, что у нас вокруг были враги по всему периметру границ.

Они сдали Украину моментально, мгновенно изменили всем обещаниям и обязательствам. И фактически Хмельницкий еще в свое время жизни отменил это Переяславское соглашение.

Историк и военнослужащий ВСУ Александр Алферов уверяет, что уже после смерти Хмельницкого россияне начали вытягивать это не сработавшее соглашение и манипулируют апеллируя к нему, якобы это был союзный договор.

— Однако последняя точка окончательного порабощения или начала системного порабощения все же была ликвидация казачества 1775 год. Это сделала так называемая Екатерина Великая. А потом целая система насилия, которая происходила над украинцами при Александре II: Валуевский циркуляр, Эмский указ, где украинцев системно уничтожали и унижали, — добавляет военный эксперт ат полковник ВСУ Петр Черник.

100 лет назад. в начале 20 века, Украина стала независимым государством. В ноябре 1917 года на Софиевской площади Центральный совет своим третьим универсалом провозгласил УНР.

Центральный совет искал союзников для борьбы с большевистской Россией, но ни она, ни гетман Скоропадский, ни атаман Петлюра без совместной поддержки не смогли противостоять московским агрессорам.

В 20 веке Россия нанесла Украине огромные потери. Кроме порабощения, красного террора, коллективизации и репрессий московиты еще и организовали геноцид украинцев — Голодомор.

Александр Алферов отмечает, что из всех наших соседей это единственное государство, население которого получает удовольствие от увиденного уничтожения соседей.

По словам Петра Черника, расцвет московской ненависти к нам это геноцид украинского народа в виде Голодомора. Никто в мире не додумался до такого акта: уморить миллионы людей таким образом. Потому что московиты понимали, что настоящая опасность для них — это украинцы.

Виталий Дрибныця рассказывает, что это болезнь шовинизма, вызванная их историческим опытом. Если начинать со времен Московского царства, его территория постоянно расширялась за счет соседей. И они по-другому воспринимать историю не могут. Если россияне теряют какую-то территорию, для них это национальный позор.

Когда мы хотим понять Россию, нужно представить себе дикаря, который выдирает кости у всех вокруг, кого видит и куда может дотянуться, — говорит Александр Палий.

— Московиты не могут согласиться с тем, что они произошли из очень скудного и ничтожного татаро-монгольского корня. Им нужна престижность нашей Киевской Руси и ее славы. И они никак не могут смириться с тем, что украинцы отдельна от них нация, — добавляет Петр Черник.

Война, которая длится уже девятый год, — это лишь один из эпизодов нашей многовековой борьбы с Россией. Но на этот раз благодаря объединенной позиции всего цивилизованного мира у Украины есть реальные шансы победить.

Александр Алферов уверен, если РФ после нашей победы не распадется, это будет означать, что это будет процесс изоляции от внешнего мира и усиление страшных маркеров их идентичности.

Виталий Дрибныця тоже уверяет, если мы отбросим их на границы 1991 года, это ситуацию не разрешит. Они соберутся с силами и через некоторое время снова на нас нападут. Опыт 300 лет говорит нам об этом.

Надо ликвидировать государственность, сделать возможным, чтобы у них началась гражданская война на их территории и они отстали от нас.

По словам Александра Палия, с россиянами лучше действует демонстрация силы, а еще лучше — ее применение. И тогда они будут ненавидеть, плеваться желчь, но сидеть и бояться нападать.

— Я уверен, что это последний вздох московитов. Потому что они находятся в зоне стратегического одиночества. У нас есть консолидированная, корпоративная поддержка всего цивилизованного мира. Неизбежно победим, но к огромному сожалению будет оплачена очень высокая цена, — добавляет Петр Черник.

Но одной победы на поле боя будет недостаточно. Мы как государство должны быть едиными, крепкими и сильными. Россия же как последняя империя на планете должна быть окончательно уничтожена.

Также раньше мы рассказывали, как 33 года назад над Киевсоветом взвился украинский флаг.

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