Від козаччини до УНР! Як українці виборювали незалежність попри російські утиски

Україна протягом багатьох століть боролась за свою незалежність та волю. Росія натомість віками намагалась переписувати справжню історію та захоплювати чужі землі. Наша держава за свою історію зуміла пережити голодомор, часи жорстоких репресій, війни та зради так званих “союзників”.

Як Україна виборювала своє право на незалежне існування

Переяслав — саме у цьому місті у 1654 році відбулась подія, яку радянські історики пафосно назвали возз’єднанням. Та як і все в цій імперії — це була лише омана та спроба приховати правду.

Зі слів викладача історії Віталя Дрібниці, це була звичайна військова угода у пошуках союзників і таких договорів Богдан Хмельницький уклав декілька: з Кримським ханством, Османською імперією, Шведським королівством, Трансильванським королівством. Та вона була розірвана самими росіянами після підписання Віленського перемир’я з поляками.

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Історик Олександр Палій зазначає, що росіяни просто використали те, що ми навколо мали ворогів по всьому периметру кордонів.

Вони здали Україну моментально, миттєво зрадили всі обіцянки та зобов’язання. І фактично Хмельницький ще у свої часи життя скасував цю Переяславську угоду.

Історик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров запевняє, що вже після смерті Хмельницького росіяни почали витягувати цю угоду, яка не спрацювала, та маніпулюють апелюючи до неї, нібито це був союзний договір.

— Однак остання крапка кінцевого поневолення чи початку системного поневолення все ж таки була ліквідація козаччини 1775 рік. Це зробила так звана Катерина Велика. А потім ціла система насильства, яка відбувалася над українцями за часів Олександра ІІ: Валуєвський циркуляр, Емський указ, де українці системно нищилися та принижувалися, — додає військовий експерт та полковник ЗСУ Петро Черник.

100 років тому, на початку 20 століття, Україна стала незалежною державою. У листопаді 1917 року на Софіївській площі Центральна рада своїм третім універсалом проголосила УНР.

Центральна рада шукала союзників для боротьби із більшовицькою Росією, але ані вона, ані гетьман Скоропадський, ні отаман Петлюра без спільної підтримки заходу не змогли протистояти московським агресорам.

У 20 столітті Росія завдала Україні величезних втрат. Окрім поневолення, червоного терору, колективізації та репресій, московити ще й організували геноцид українців — Голодомор.

Олександр Алфьоров зазначає, що з усіх наших сусідів це єдина держава, населення якої отримує задоволення від побаченого знищення сусідів.

Зі слів Петра Черника, розквіт московської ненависті до нас — це геноцид українського народу у вигляді Голодомору. Ніхто у світі не додумався до такого акту: заморити мільйони людей у такий спосіб. Тому що московити розуміли, що справжня небезпека для них — це українці.

Віталій Дрібниця розповідає, що це хвороба шовінізму, яка викликана їхнім історичним досвідом. Якщо починати з часів Московського царства, то його територія постійно розширювалась за рахунок сусідів. І вони інакше сприймати історію не можуть. Якщо росіяни втрачають якусь територію, для них це національна ганьба.

Коли ми хочемо зрозуміти Росію, треба уявити собі дикуна, який видирає кістки у всіх навколо, кого бачить та куди може дотягнутися, — говорить Олександр Палій.

— Московити не можуть погодитись з тим, що вони походять з дуже мізерного та нікчемного татаро-монгольського кореня. Їм потрібна престижність нашої Київської Русі та її слави. І вони у жоден спосіб не можуть змиритися з тим, що українці — окрема від них нація, — додає Петро Черник.

Війна, яка триває вже дев’ятий рік — це лише один з епізодів нашої багатовікової боротьби з Росією. Та цього разу завдяки об’єднаній позиції всього цивілізованого світу Україна має реальні шанси перемогти.

Олександр Алфьоров впевнений, якщо РФ після нашої перемоги не розпадеться, це означатиме, що це буде процес ізоляції від зовнішнього світу та підсилювання тих страшних маркерів їхньої ідентичності.

Віталій Дрібниця теж запевняє, якщо ми відкинемо їх на кордони 1991 року, це ситуацію не вирішить. Вони зберуться з силами та за певний час знову на нас нападуть. Досвід 300 років говорить нам саме про це.

Треба ліквідувати державність, зробити можливим, щоб у них почалася громадянська війна на їхній території та щоб вони відстали від нас.

Зі слів Олександра Палія, з росіянами найкраще діє демонстрація сили, а ще краще — її застосування. І тоді вони будуть ненавидіти, плюватися жовчу, але сидіти та боятися нападати.

— Я впевнений, що це останнє зітхання московитів. Тому що вони перебувають у зоні стратегічної самотності. Ми маємо консолідовану, корпоративну підтримку всього цивілізованого світу. Неминуче переможемо, але, на величезний жаль, буде сплачена надзвичайно висока ціна, — додає Петро Черник.

Але однієї перемоги на полі бою буде недостатньо. Ми як держава маємо бути єдиними, міцними та сильними. А Росія як остання імперія на планеті має бути остаточно знищена.

Також раніше ми розповідали, як 33 роки тому над Київрадою замайорів український прапор.

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