Викорінити російський контент в Україні неможливо? Чому ми досі слухаємо ворожу музику

Минулого літа Верховна Рада заборонила транслювати російську музику в медіа та громадських місцях. Здавалося б, усе логічно. У країні війна. Над нами ледь не щодня літають ворожі ракети.

Про який російський контент може йтися? Тим паче що переважна більшість виконавців з країни-агресора підтримує свого керманича Путіна та його свиту. Та ні, українці продовжують слухати того ж Лепса, ще й дивуються, чому це викликає загальне обурення.

Хто з нас не слухає музику? Погодьтесь, у кожного в телефоні є купа улюблених пісень. Деякі виконавці співають про кохання, хтось своїми текстами надихає. Але є і такі, хто виконує пісні російською мовою. І попри політичну ситуацію українці досі слухають контент, який виробляється в Російській Федерації. Отже, викреслити російські треки з українських плейлистів майже неможливо, навіть з урахуванням війни.

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І тут постає питання: чи є це свідомим вибором? Чому українська музика стала популярною лише зараз? З такими питаннями журналістка програми Вікна-новини Любов Кукла пішла до українських зірок.

Лідер гурту Карта Світу Іван Маруніч співав українською задовго до того, як це стало мейнстримом. Та, на жаль, більшість наших зірок обрали солов’їну лише після 24 лютого.

Цей процес, на жаль, відбувся миттєво, лише тоді, коли полетіли ракети, але це мало статися набагато раніше.

І хоча українські виконавці почали дистанціюватися від російської музики, слухачі й досі не готові повністю відмовитися від такого контенту.

Співак Олександр Положинський каже: як показує досвід цієї великої війни, навіть ракети, які прилітають в їхні будинки, не завжди можуть змінити точку зору людей стосовно взаємовідносин з нашим агресивним сусідом.

Психологиня Вікторія Самохвал зазначає, що для багатьох, особливо для міленіалів, які виросли на російській музиці, відмова від неї — це відмова від частини себе.

Чому це проблема

45% українців, за даними соцопитувань, повністю відмовилися від російського контенту. Для решти музика й далі поза політикою.

Ба більше, треки прихильників Путіна досі час від часу очолюють вітчизняні чарти. Але є одне але. Виторг з прослуховувань такого контенту на платформах йде на допомогу російської армії, вбиває мирних жителів і знищує наші міста.

Саме тому Верховна Рада у червні 2022 року заборонила розповсюдження російської музики саме у публічних місцях.

Але є один нюанс. З одного боку, є штрафи для публічних закладів, які вмикають російську музику, але з іншого — ці штрафи смішно невеликі — від 17 до 170 гривень, — розповідає юрист Павло Богомазов.

Як бути в такому випадку

У сучасній демократичній країні повністю заборонити російський контент неможливо. Але вихід є.

Щоб витіснити радянський та російський вплив, ми повинні заповнити кожну шпарину українським продуктом, — наголошує радіоведуча Соня Сотник.

Іван Маруніч вважає, що українські музиканти повинні створювати твори, які оспівуватимуть наших героїв і підкреслюватимуть те, що вони віддали найдорожче, що в них є — життя за Україну.

Насправді зміни, які відбулися в українській музиці можна без перебільшень назвати тектонічними. Українська музика перейшла на високі позиції, потіснивши російську.

Адже тепер співають про фронт, втрати та здобутки. Можливо, саме таким чином відбувається наше масштабне прозріння, коли ми свідомо обираємо власний, а не ворожий контент.

Раніше ми розповідали, як українці виборювали незалежність попри російські утиски.

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