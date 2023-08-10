Цены на топливо растут. Чего ждать в конце месяца и осенью — прогнозы аналитиков

Горючее продолжает дорожать на украинских заправках. С начала июля самый популярный 95 бензин прибавил в цене 6 грн и это еще не предел, говорят аналитики.

Август будет напряженным. Главная причина удорожания — возврат довоенных налогов. Но есть и еще одна — дорожает нефть на мировом рынке.

Подорожание бензина на рынке: что говорят аналитики

Ценники на заправках переписывают больше месяца. 95 бензин прибавил в цене около 6 грн, а дизтопливо — 7 грн. Водители не паникуют и даже не возмущаются, говорят, в стране война, а топливо нужно для обороны.

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Стоимость дизеля в прошлом году достигала 57 грн за литр, но хуже всего было видеть нули на стелах. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, власти снизили НДС на топливо с 20% до 7%, отменили акциз. С 1 июля довоенные налоги вернули.

Себестоимость бензина выросла на 11 грн, дизеля — на 7 грн. Чтобы не шокировать водителей, в июле цены повышали постепенно. Компании имели большие запасы горючего, поэтому повышение цен не было резким.

Увеличение налоговой нагрузки на бензин составило 11 грн на литр. Но он подорожал на 4 грн из-за запасов. В начале августа запасы почти иссякли, — говорит директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

С начала августа горючее прибавило в цене примерно 3 грн. На цены начала давить нефть. Потому что Саудовская Аравия и Россия договорились сократить добычу. Это увеличило закупочные цены на нефтепродукты.

Напряженная ситуация у аграриев, подорожание пришлось на пик жатвы. Горючее входит в цену не только хлеба, но и овощей, фруктов. Фермеры больше тратят на транспортировку продуктов.

Хорошие урожаи спасают цены. Экономисты говорят о снижении уровня инфляции. Это происходит из-за помощи партнеров, отсутствия паники на валютном рынке и оживления бизнеса.

Горючее может подтолкнуть цены вверх на 1-2%. Больше всего должны подорожать перевозки. До конца месяца бензин может подорожать до 55 грн/литр.

Осенью возможны и худшие сценарии, если цены на нефть поднимутся. Дефицита горючего, убеждены аналитики, в Украине точно не будет.

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