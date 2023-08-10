Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків

Пальне на українських заправках продовжує дорожчати. З початку липня найпопулярніший 95 бензин додав у ціні 6 грн, і це ще не межа, кажуть аналітики.

Серпень буде напруженим. Головна причина здорожчання — повернення довоєнних податків. Але є іще одне пояснення — дорожчає нафта на світовому ринку.

Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики

Цінники на заправках переписують понад місяць. 95 бензин додав у ціні близько 6 грн, а дизпаливо — 7 грн. Водії не панікують та навіть не обурюються, кажуть, у країні війна, а паливо потрібне для оборони.

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Вартість дизелю минулого року сягала 57 грн за літр, але найгірше було бачити нулі на стелах. Щоб хоч якось врятувати ситуацію, влада знизила ПДВ на пальне з 20% до 7%, скасувала акциз. З 1 липня довоєнні податки повернули.

Собівартість бензину зросла на 11 грн, дизелю — на 7 грн. Щоб не шокувати водіїв, упродовж липня ціни підвищували поступово. Компанії мали великі запаси пального, тому підвищення цін не було різким.

Збільшення податкового навантаження на бензин склало 11 грн на літр. Але він здорожчав на 4 грн через запаси. На початку серпня запаси майже вичерпалися, — каже директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

З початку серпня пальне додало в ціні приблизно 3 грн. На ціни почала тиснути нафта. Бо Саудівська Аравія та Росія домовилися скоротити видобуток. Це збільшило закупівельні ціни на нафтопродукти.

Напружена ситуація в аграріїв, здорожчання припало на пік жнив. Пальне входить у ціну не тільки хліба, а й овочів, фруктів. Фермери більше витрачають на транспортування продуктів.

Гарні врожаї рятують ціни. Економісти кажуть про зниження рівня інфляції. Це відбувається через допомогу партнерів, відсутність паніки на валютному ринку та оживання бізнесу.

Пальне може підштовхнути ціни вгору на 1-2%. Найбільше мають здорожчати перевезення. До кінця місяця бензин може здорожчати до 55 грн за літр.

Восени можливі й гірші сценарії, якщо ціни на нафту зростуть. Дефіциту пального, переконані аналітики, в Україні точно не буде.

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