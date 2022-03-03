Помогают все. Как в Ивано-Франковске принимают переселенцев

Прикарпатье третий день работает как волонтерский центр. Люди сплотились и помогают военным, терробороне и переселенцам. Здесь их принимают бесплатно и даже оказывают психологическую помощь.

По меньшей мере, шесть тысяч переселенцев из опасных регионов приняли Прикарпатье — и это лишь обратившиеся в координационный центр. Такие есть на вокзале, в городском ЦНАПе и обладминистрации.

Большинство беглых украинцев самостоятельно ищут временное убежище, еще часть едет к родственникам и знакомым. В Ивано-Франковске помогать другим организовались сами беглецы, пережившие взрывы и разрушения родных домов еще в 2014-м.

Украинцы для безопасности едут не только на запад Украины, но и за границу. Раньше мы рассказывали, как Польша принимает беженцев.