Допомагають усі. Як в Івано-Франківську приймають переселенців

Прикарпаття третій день працює як волонтерський центр. Люди згуртувались і допомагають військовим, теробороні й переселенцям. Тут їх приймають безкоштовно, та навіть надають психологічну допомогу.

Щонайменше шість тисяч переселенців із небезпечних регіонів прийняло Прикарпаття — і це лише ті, хто звернулися у координаційний центр. Такі є на вокзалі, у міському ЦНАПі та обладміністрації.

Більшість українців-утікачів самотужки шукають тимчасовий прихисток, ще частина їде до родичів і знайомих. В Івано-Франківську допомагати іншим організувалися самі втікачі, ті, хто пережили вибухи й руйнування рідних домівок ще 2014-го.

Українці задля безпеки їдуть не тільки на захід України, а й за кордон. Раніше ми розповідали, як Польща приймає біженців.