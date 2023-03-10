Две семьи заснули и никогда не проснулись — последствия российской атаки на Львовскую область

Пять жизней накануне унесла российская ракета во Львовской области. Посреди ночи оккупанты уничтожили два частных дома в селе Большая Ольшаница Золочевского района.

Погибли две семьи: три мужчины и две женщины. От их дворов почти ничего не осталось. Ударной волной вокруг повреждены еще более десятка домов.

Людям выбило окна и двери, обрушило потолки. Уничтожены три автомобиля. Ночные взрывы сильно напугали местных.

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Староста села не понимает, для чего россияне убивают гражданских, ведь их село расположено далеко от критической инфраструктуры.

У нас нет ни колеи, ни военных объектов. Мы гражданские люди, здесь живем, занимаемся хозяйством, — говорит староста села Андрей Брославский.

Ущерб от ракетного удара россиян устанавливают. А на обломках домов теперь испуганно бегают собаки, которым удалось выжить. Они бродят по дворам в поисках погибших хозяев.

Россия не перестает терроризировать Украину. Враг продолжает применять тактику массированных ракетных ударов. Напомним, обстрел Украины 9 марта коснулся многих областей. Читай об этом подробнее.

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