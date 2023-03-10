Украина

Две семьи заснули и никогда не проснулись — последствия российской атаки на Львовскую область

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 10 марта 2023, 16:48

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