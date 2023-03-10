Дві родини заснули й ніколи не прокинулись — наслідки російської атаки на Львівську область

П’ять життів напередодні забрала російська ракета на Львівщині. Посеред ночі окупанти знищили два приватні будинки в селі Велика Вільшаниця Золочівського району.

Загинули дві родини: троє чоловіків та дві жінки. Від їхніх обійсть майже нічого не залишилось. Ударною хвилею довкола пошкоджені ще більше десятка помешкань.

Людям повибивало вікна та двері, пообвалювало стелі. Знищено три автомобілі. Нічні вибухи сильно нажахали місцевих.

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Староста села не розуміє, для чого росіяни вбивають цивільних, адже їхнє село розташоване далеко від критичної інфраструктури.

Біля нас немає ні колії, ні військових об’єктів. Ми цивільні люди, тут собі живемо, займаємося господарством, — каже староста села Андрій Брославський.

Збитки від ракетного удару росіян нині встановлюють. А на уламках будинків тепер налякано бігають собаки, яким вдалося вижити. Вони блукають подвір’ями в пошуках загиблих господарів.

Росія не перестає тероризувати Україну. Ворог продовжує застосовувати тактику масованих ракетних ударів. Нагадаємо, обстріл України 9 березня торкнувся багатьох областей. Читай про це детальніше.

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