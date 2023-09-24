Как раз лечили ребенка. Последствия ракетного удара по Кременчугу 22 сентября

Один человек погиб, еще более 30 получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии. Таковы последствия ракетного удара по Кременчугу 22.09.2023.

Приблизительно в 17 часов российская армия нанесла ракетный удар по Кременчугу. Местные жители слышали два мощных взрыва.

Как раз ребенка лечили, — рассказывает жительница Кременчуга Наталья.

Наталья работает в стоматологической поликлинике, расположенной неподалеку от центра ракетного удара. Женщина рассказывает, что между взрывами было всего несколько секунд, а взрывная волна добралась и до них.

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Российская армия нанесла очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре города. Погиб один человек.

— Враг снова коварно ударил по Кременчугу, пострадала гражданская инфраструктура. Сейчас у нас один погибший человек, 31 человек нуждается в помощи, половина — амбулаторные, половина — госпитализированы, — рассказывает начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Утром на улицах все еще слышны звуки разбитого стекла — люди убирают последствия. В окрестных домах выбиты окна, разбиты металлические роллеты. Помочь убирать вокруг жилых домов вышли коммунальщики. Наталья говорит, что сегодня работают бригады в полном составе, потому что очень много повреждений в жилом секторе.

Утром начала работу профильная комиссия — обследуют и изучают масштабы разрушений.

Напомним, что Кременчуг уже переживал мощный ракетный удар. В июне прошлого года ракета попала в торговый центр — тогда погибли 22 человека и более 100 получили ранения.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Киева и области 21 сентября.

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