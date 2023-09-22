Разбитые дома, испуганные дети и кровавые бинты. Последствия обстрелов Киева и области 21 сентября

После вчерашней воздушной атаки в столице убирают разбитое, затягивают пленкой окна и крыши. Из общежития, рядом с которым был прилет, после удара семь человек пострадали, троих госпитализировали, среди них один ребенок.

Еще трое пострадавших в Киевской области. В области обломки сбитых ракет повредили 21 частный дом и 20 автомобилей. Загорелось несколько предприятий. Читай подробнее о последствиях обстрелов Киева и области 21 сентября.

Кровавые бинты и разбитые дома: последствия обстрела Киева 21 сентября

Альбину только что привезли из больницы, она скручена клубочком на диване. На руках и ногах окровавленные бинты, под ними раны. Она спала, когда рядом с ее окном произошел взрыв 21 сентября. На рассвете сюда прилетели обломки российской ракеты.

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Я испугалась, прыгнула с дивана, потом меня зацепило, — рассказывает пострадавшая девочка.

Бабушка девочки была на ночном дежурстве, работа недалеко от дома, поэтому женщина видела удар и возгорание. Вспыхнула ремонтная мастерская, туда попали обломки. Сгорело все, что было внутри, а также два автомобиля на стоянке рядом.

Ударная волна разнесла все стекла, сорвала с домов крыши, в комнатах вырывало косяки и погнуло металлические двери. Местные жители говорят, подъезды в трещинах. Оксана уже вынесла разбитое стекло и поврежденные вещи, теперь думает, как убрать мелкое стекло с ковров и мебели.

Люди ждут возмещения стоимости сгоревшего имущества. Юлия осталась без автомобиля:

Ждем полицию, возмещение. Будем писать заявление, надеемся хотя бы на что-нибудь, — говорит пострадавшая женщина.

В окрестностях Киева прилеты произошли и на производстве в Вишневом. Попало в завод компании PepsiCo. Производитель после 24 февраля остался на рынке РФ, за что был внесен в список международных спонсоров войны. На запрос Вікна-новини о последствиях разрушений компания пока не ответила.

Раньше мы рассказывали историю защитника, который второй год в плену россиян.

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