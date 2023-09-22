Потрощені домівки, перелякані діти та криваві бинти. Наслідки обстрілу Києва та області 21 вересня

Після вчорашньої повітряної атаки у столиці прибирають побите, затягують плівкою вікна і дахи. З гуртожитку, поруч із яким був приліт, після удару семеро людей постраждали, трьох ушпиталили, серед них одна дитина.

Ще троє постраждалих на Київщині. В області уламки збитих ракет пошкодили 21 приватний будинок і 20 автівок. Загорілися кілька підприємств. Читай детальніше про наслідки обстрілу Києва та області 21 вересня.

Криваві бинти та потрощені домівки: наслідки обстрілу Києва 21 вересня

Альбіну щойно привезли з лікарні, вона скручена клубочком лежить на дивані. На руках і ногах закривавлені бинти, під ними рани. Вона спала, коли поруч з її вікном стався вибух 21 вересня. На світанку сюди прилетіли уламки російської ракети.

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Я злякалася, стрибнула з дивану, потім мене зачепило, — розповідає постраждала дівчинка.

Бабуся дівчинки була на нічному чергуванні, робота неподалік дому, тому жінка бачила удар і загоряння. Спалахнула ремонтна майстерня, туди поцілили уламки. Згоріло все, що було всередині, а також два авто на стоянці поруч.

Ударна хвиля рознесла всі шибки, зірвала з будинків дахи, в кімнатах повиривало одвірки та погнуло металеві двері. Місцеві мешканці кажуть, під’їзди в тріщинах. Оксана уже винесла бите скло та пошкоджені речі з кімнати, тепер думає, як прибрати дрібне скло з килимів та меблів.

Люди чекають на відшкодування вартості майна, яке згоріло. Юлія залишилася без автівки:

Чекаємо поліцію, на відшкодування. Будемо писати заяву, сподіваємося хоча б на щось, — каже постраждала жінка.

В околицях Києва прильоти сталися і на виробництві у Вишневому. Влучило у завод компанії PepsiCo. Виробник після 24 лютого залишився на ринку РФ, за що був внесений до списку міжнародних спонсорів війни. На запит Вікна-новини про наслідки руйнувань компанія поки не відповіла.

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