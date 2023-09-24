Саме лікували дитинку. Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня

Одна людина загинула, ще понад 30 отримали поранення, троє з них — у важкому стані. Такі наслідки ракетного удару по Кременчуку 22.09.2023.

Приблизно о 17-й годині російська армія завдала ракетного удару по Кременчуку. Місцеві жителі чули два потужні вибухи.

Саме дитинку лікували, — розповідає жителька Кременчука Наталія.

Пані Наталія працює у стоматологічній поліклініці, що розташована неподалік від центру ракетного удару. Жінка розповідає, що між вибухами було лише кілька секунд, а вибухова хвиля дісталася і до них.

Зараз також дивляться

Російська армія здійснила черговий терористичний удар по цивільній інфраструктурі міста. Загинула одна людина.

— Ворог знову вдарив підступно по Кременчуку, постраждала цивільна інфраструктура. Зараз у нас одна загибла людина, 31 особа потребує допомоги, половина — амбулаторна, половина — госпіталізована, — розповідає начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Зранку на вулицях все ще чути звуки розбитого скла — люди прибирають наслідки. У навколишніх будинках вибиті вікна, потрощені металеві ролети.

Допомогти прибирати навколо житлових будинків вийшли комунальники. Пані Наталія каже, що сьогодні працюють бригади у повному складі, бо дуже багато пошкоджень у житловому секторі.

Вранці почала працювати профільна комісія — обстежують та вивчають масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що Кременчук вже зазнавав потужного ракетного удару. Торік у червні ракета влучила у торговельний центр — тоді загинуло 22 людини і понад 100 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Києва та області 21 вересня.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.